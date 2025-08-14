المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"تمزق في العضلة العانية".. طبيب الأهلي يعلن غياب ياسر إبراهيم عن مباراة فاركو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:16 م 14/08/2025
ياسر إبراهيم

ياسر إبراهيم - لاعب الأهلي

أعلن أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي، غياب ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأحمر، عن مباراة فاركو القادمة.

ويلعب الأهلي مع فاركو مساء الغد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

إصابة ياسر إبراهيم

ونقل الموقع الرسمي للأهلي تصريحات عن أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، والتي أشار فيها إلى أن ياسر إبراهيم سيغيب عن مباراة فاركو للإصابة.

وقال طبيب الأهلي: "الفحوصات الطبية التي خضع لها ياسر إبراهيم أثبتت إصابته بتمزق في العضلة العانية للفخذ اليسرى".

وأضاف: "ياسر إبراهيم تأكد غيابه عن مباراة فاركو القادمة".

وأنهى طبيب الأهلي: "سيخضع ياسر إبراهيم لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تقييم حالته بشكل دوري ‏لحين اكتمال جاهزيته الطبية".

أقرأ أيضا.. ياسر إبراهيم قائد الأهلي أمام منتخب الشباب

مشاركة ياسر إبراهيم أمام مودرن

وكان ياسر إبراهيم قد شارك في مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

صاحب الـ32 عاما كان قد لعب مع الأهلي في الموسم الماضي 2024-25، 29 مباراة بواقع 2573 دقيقة، لم يسجل أي أهداف بل اكتفى بصناعة هدف وحيد.

للتعرف على ترتيب الدوري اضغط هنا

الأهلي الدوري المصري فاركو ياسر إبراهيم أحمد جاب الله

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

