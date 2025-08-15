كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عن حقيقة طلب النادي الأهلي لحكام أجانب لمواجهة بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز على ستاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 30 أغسطس في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

هل طلب الأهلي حكام أجانب لمباراة بيراميدز؟

وقال سويلم في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر ردًا على سؤال هل طلب الأهلي حكام أجانب لمباراة بيراميدز؟: "بالتأكيد سيتم هذا الأمر، والطلب سيكون قبل المباراة بـ 10 أيام ولا نريد تكرار أزمة الموسم الماضي".

وأضاف: "نريد تخطي كل السلبيات التي حدثت في الموسم الماضي".

الانسحاب في مباراة من الدوري بـ 6 نقاط

وأكد عضو رابطة الأندية أن الانسحاب تحت أي ظرف في الموسم الجديد سيقابله خصم 6 نقاط مباشرة، قائلًا: "أي انسحاب سيتم خصم 6 نقاط مباشرة ولن ننتظر لنهاية الموسم".



وكان الأهلي افتتح موسمه الجديد في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، قبل مواجهة الثانية مساء اليوم الجمعة ضد فاركو.

بينما بدأ بيراميدز مشواره بالتعادل مع وادي دجلة سلبيًا قبل أن ينتصر على الإسماعيلي بنتيجة 1-0.

