يشهد اليوم الجمعة عدد من المباريات المنتظرة، يأتي على رأسها مواجهة النادي الأهلي ضد نظيره فاركو، ببطولة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى لقاء ليفربول بقيادة محمد صلاح، في انطلاقة البريميرليج.

أبرز مباريات اليوم

الدوري المصري

الأهلي - فاركو (9 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

بتروجيت - كهرباء الإسماعيلية (6 مساءً) عبر قناة أون سبورت 2.

حرس الحدود - البنك الأهلي (9مساءً) عبر قناة أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي

ليفربول - بورنموث (10 مساءً).

مباريات ودية

منتخب مصر للشباب - منتخب المغرب للشباب (9 مساءً).

الدوري الإسباني

جيرونا - رايو فاييكانو (8 مساءً).

الدوري الفرنسي

رين - مارسيليا (9:45 مساءً).

الدوري القطري

العربي - الوكرة (6:30 مساءً).

بطولة الأفرو باسكت

نيجيريا - تونس (4:30 مساءً).