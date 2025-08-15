المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

أبرز مباريات اليوم.. الأهلي ضد فاركو.. وصلاح يقص شريط البريميرليج

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:43 ص 15/08/2025
الأهلي

النادي الأهلي

يشهد اليوم الجمعة عدد من المباريات المنتظرة، يأتي على رأسها مواجهة النادي الأهلي ضد نظيره فاركو، ببطولة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى لقاء ليفربول بقيادة محمد صلاح، في انطلاقة البريميرليج.

طالع مباريات اليوم الجمعة بالكامل من هنا

أبرز مباريات اليوم

الدوري المصري

الأهلي - فاركو (9 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

بتروجيت - كهرباء الإسماعيلية (6 مساءً) عبر قناة أون سبورت 2.

حرس الحدود - البنك الأهلي (9مساءً) عبر قناة أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي

ليفربول - بورنموث (10 مساءً).

مباريات ودية

منتخب مصر للشباب - منتخب المغرب للشباب (9 مساءً).

الدوري الإسباني

جيرونا - رايو فاييكانو (8 مساءً).

الدوري الفرنسي

رين - مارسيليا (9:45 مساءً).

الدوري القطري

العربي - الوكرة (6:30 مساءً).

بطولة الأفرو باسكت

نيجيريا - تونس (4:30 مساءً).

الأهلي الدوري الإنجليزي الدوري المصري محمد صلاح ليفربول

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

