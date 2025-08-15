أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي لمواجهة فاركو بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه فاركو على ستاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد لمسابقة الدوري الممتاز.

طالع مباريات الدوري المصري من هنا

4 تغييرات في تشكيل الأهلي ضد فاركو

شهد تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو 4 تغييرات عن المباراة السابقة أمام مودرن سبورت.

في قلب الدفاع، عاد المغربي أشرف داري لتعويض ياسر إبراهيم الغائب للإصابة، كما يبدأ كريم فؤاد أساسيًا في الناحية اليسرى بدلًا من محمد شكري.

وطالت التغييرات وسط الملعب أيضًا، بمشاركة أليو ديانج بدلًا من أحمد رضا، كما يظهر أشرف بنشرقي في الهجوم.

كيف استعد فاركو لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور)

وجاء تشكيل الأهلي ضد فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، كريم فؤاد

الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو

الهجوم: أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، محمد شريف

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا