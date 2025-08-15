مصدر ليلا كورة: الأهلي يشكو محمد معروف بعد مباراة فاركو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تقديم شكوى رسمية ضد الحكم محمد معروف إلى اتحاد الكرة بعد مباراة فاركو.

واستطاع الأهلي أن ينتصر على فاركو بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

في ليلة تألق زيزو.. نسر الأهلي يبدأ في التحليق برباعية أمام فاركو

وسجل أهداف الأهلي كل من محمد شريف وأحمد سيد زيزو (هدفان) وجراديشار.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 4 نقاط بعدما تعادل في الجولة الأولى مع مودرن سبورت (2-2).

الأهلي يشكو الحكم محمد معروف

وكشف مصدر في تصريحات ليلا كورة أن الأهلي قرر تقديم شكوى رسمية ضد محمد معروف إلى اتحاد الكرة خلال ساعات.

وأضاف أن الشكوى ضد معروف تأتي بسبب أخطائه في مباراة فاركو وربما أبرزها البطاقة الحمراء التي تم إشهار في وجه محمد هاني في الدقيقة 90+2.

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد غزل المحلة

لن يلعب الأهلي في الجولة الثالثة لأنه سيكون "باي" وذلك بحسب جدول مبارياته هذا الموسم المكون من 21 فريقًا.

وسيكون صدام الأهلي القادم في الجولة الرابعة ضد غزل المحلة يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري.

ويحل المارد الأحمر ضيفًا على المحلة في السادسة مساءً.

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي والمحلة عبر قناة أون سبورت.

