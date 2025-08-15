المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: الأهلي يشكو محمد معروف بعد مباراة فاركو

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:01 ص 16/08/2025
طرد محمد معروف لمحمد هاني

الحكم محمد معروف - مباراة الأهلي وفاركو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تقديم شكوى رسمية ضد الحكم محمد معروف إلى اتحاد الكرة بعد مباراة فاركو.

واستطاع الأهلي أن ينتصر على فاركو بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

في ليلة تألق زيزو.. نسر الأهلي يبدأ في التحليق برباعية أمام فاركو

وسجل أهداف الأهلي كل من محمد شريف وأحمد سيد زيزو (هدفان) وجراديشار.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 4 نقاط بعدما تعادل في الجولة الأولى مع مودرن سبورت (2-2).

طالع مباريات الدوري المصري من هنا

الأهلي يشكو الحكم محمد معروف

وكشف مصدر في تصريحات ليلا كورة أن الأهلي قرر تقديم شكوى رسمية ضد محمد معروف إلى اتحاد الكرة خلال ساعات.

وأضاف أن الشكوى ضد معروف تأتي بسبب أخطائه في مباراة فاركو وربما أبرزها البطاقة الحمراء التي تم إشهار في وجه محمد هاني في الدقيقة 90+2.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد غزل المحلة

لن يلعب الأهلي في الجولة الثالثة لأنه سيكون "باي" وذلك بحسب جدول مبارياته هذا الموسم المكون من 21 فريقًا.

وسيكون صدام الأهلي القادم في الجولة الرابعة ضد غزل المحلة يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري.

ويحل المارد الأحمر ضيفًا على المحلة في السادسة مساءً.

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي والمحلة عبر قناة أون سبورت.

بالمواعيد والملاعب.. مباريات الأهلي في الدور الأول بالدوري 2025-26

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري فاركو محمد معروف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520398/مصدر-ليلا-كورة-الأهلي-يشكو-محمد-معروف-بعد-مباراة-فاركو", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "يلا كورة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9/99" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"مصدر ليلا كورة: الأهلي يشكو محمد معروف بعد مباراة فاركو", "alternativeHeadline":"مصدر ليلا كورة: الأهلي يشكو محمد معروف بعد مباراة فاركو", "description": "كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تقديم شكوى رسمية ضد الحكم محمد معروف إلى اتحاد الكرة بعد مباراة فاركو. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/طرد-easy-resize-com2025_8_16_0_2.webp", "keywords": "الأهلي-محمد معروف-فاركو-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520398/مصدر-ليلا-كورة-الأهلي-يشكو-محمد-معروف-بعد-مباراة-فاركو", "articleBody": "كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تقديم شكوى رسمية ضد الحكم محمد معروف إلى اتحاد الكرة بعد مباراة فاركو.واستطاع الأهلي أن ينتصر على فاركو بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.في ليلة تألق زيزو.. نسر الأهلي يبدأ في التحليق برباعية أمام فاركووسجل أهداف الأهلي كل من محمد شريف وأحمد سيد زيزو (هدفان) وجراديشار.ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 4 نقاط بعدما تعادل في الجولة الأولى مع مودرن سبورت (2-2).طالع مباريات الدوري المصري من هناالأهلي يشكو الحكم محمد معروفوكشف مصدر في تصريحات ليلا كورة أن الأهلي قرر تقديم شكوى رسمية ضد محمد معروف إلى اتحاد الكرة خلال ساعات.وأضاف أن الشكوى ضد معروف تأتي بسبب أخطائه في مباراة فاركو وربما أبرزها البطاقة الحمراء التي تم إشهار في وجه محمد هاني في الدقيقة 90+2.طالع ترتيب الدوري المصري من هناموعد مباراة الأهلي المقبلة ضد غزل المحلةلن يلعب الأهلي في الجولة الثالثة لأنه سيكون "باي" وذلك بحسب جدول مبارياته هذا الموسم المكون من 21 فريقًا.وسيكون صدام الأهلي القادم في الجولة الرابعة ضد غزل المحلة يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري.ويحل المارد الأحمر ضيفًا على المحلة في السادسة مساءً.ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي والمحلة عبر قناة أون سبورت.بالمواعيد والملاعب.. مباريات الأهلي في الدور الأول بالدوري 2025-26", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/طرد-easy-resize-com2025_8_16_0_2.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 16T00:01: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-16T00:03:46+03:00", "datePublished" : "2025-08-16T00:01:00+03:00" }