قامت شركة ريد بُل بالتعاون مع النادي الأهلي، بتصوير الإعلان الخاص بالقميص الجديد للنادي الأهلي في الموسم الجديد 2025-2026، والذي سيظهر به الأهلي في المنافسات المقبلة.

وشارك في الإعلان الرسمي، نجوم النادي الأهلي في مقدمتهم قائد الفريق محمد الشناوي ، ومحمد هاني، وأحمد سيد "زيزو"، ومحمد علي بن رمضان، في الإعلان التشويقي للقميص الجديد.

وشارك في الإعلان كلا من هشام الخطيب بطل ريد بُل كار بارك درِفت وهوراسيو يورينس.

في الإعلان التشويقي، الذي يعكس الصورة الذهنية العالمية للنادي الأهلي.

ويتضمن الإعلان الجديد لقميص النادي الأهلي العديد من المشاهد الجوية والحركة لأول مرة في الشرق الأوسط، من أجل الإعلان عن قميص نادي القرن، في تعاون كبير بين شركة النادي الأهلي للكرة وريد بُل مصر.