كلام فى الكورة
إعلان لقميص عالمي بظهور 4 نجوم.. تعاون بين ريد بُل والأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:15 م 15/08/2025
الأهلي

إعلان فريق الأهلي وريد بول مصر

قامت شركة ريد بُل بالتعاون مع النادي الأهلي، بتصوير الإعلان الخاص بالقميص الجديد للنادي الأهلي في الموسم الجديد 2025-2026، والذي سيظهر به الأهلي في المنافسات المقبلة.

وشارك في الإعلان الرسمي، نجوم النادي الأهلي في مقدمتهم قائد الفريق محمد الشناوي ، ومحمد هاني، وأحمد سيد "زيزو"، ومحمد علي بن رمضان، في الإعلان التشويقي للقميص الجديد.

وشارك في الإعلان كلا من هشام الخطيب بطل ريد بُل كار بارك درِفت وهوراسيو يورينس.

في الإعلان التشويقي، الذي يعكس الصورة الذهنية العالمية للنادي الأهلي.

ويتضمن الإعلان الجديد لقميص النادي الأهلي العديد من المشاهد الجوية والحركة لأول مرة في الشرق الأوسط، من أجل الإعلان عن قميص نادي القرن، في تعاون كبير بين شركة النادي الأهلي للكرة وريد بُل مصر.

 

 

الأهلي ريد بول مصر إعلان فريق الأهلي إعلان الأهلي

