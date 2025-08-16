حقق فريق حرس الحدود فوزًا ثمينًا على ضيفه البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في أول ظهور للفريق الصاعد حديثًا هذا الموسم.

دخل حرس الحدود، بقيادة المدرب عبد الحميد بسيوني، المباراة بطموح كبير في أولى مبارياته بالدوري الممتاز بعد الراحة في الجولة الأولى، حيث نجح الفريق في فرض أسلوبه والحفاظ على تقدمه رغم الضغط من البنك الأهلي.

على الجانب الآخر، سعى البنك الأهلي، بقيادة مديره الفني طارق مصطفى، إلى تحقيق أول فوز له بعد تعادله السلبي أمام غزل المحلة في الجولة الافتتاحية، لكن الفريق واجه صعوبات في اختراق دفاع حرس الحدود، ليخرج خالي الوفاض من المباراة.

أحداث المباراة

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25 عن طريق أحمد الشيخ، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك عبد العزيز البلعوطي، حارس مرمى البنك الأهلي، ليمنح حرس الحدود التقدم.

شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه محمد جابر، لاعب حرس الحدود، في الدقيقة 90+6، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم ذلك، تمكن حرس الحدود من الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، حصد حرس الحدود أول ثلاث نقاط له في الموسم، فيما ظل البنك الأهلي عند نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى.

