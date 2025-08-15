قص أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي شريط أهدافه مع القلعة الحمراء أمام فاركو في المواجهة التي تقام، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد فاركو على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

زيزو يسجل الهدف الأول مع الأهلي

استطاع زيزو أن يسجل هدفه الأول مع الأهلي.

وجاء الهدف في الدقيقة 20 بعد عرضية رائعة من بن رمضان قابلها أحمد زيزو بضربة رأسية قوية إلى داخل شباك فاركو.

وكان زيزو شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية (246 دقيقة).

كما لعب صاحب القميص رقم 25 مع الأهلي في بداية الدوري ضد مودرن سبورت (90 دقيقة) وصنع هدفين في التعادل (2-2).

وسجل الهدف الأول للأهلي أمام فاركو المهاجم محمد شريف في الدقيقة 10.

تشكيل الأهلي ضد فاركو

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، كريم فؤاد

الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو

الهجوم: أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، محمد شريف

