ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على فاركو

يستعرض "يلا كورة" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026" بعد فوز الأهلي على فاركو.

واستطاع الأهلي أن يحصد فوزه الأول في الدوري بعد الفوز على فاركو بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة المحلية.

طالع مباريات الدوري المصري من هنا

وسجل أهداف الأهلي كل من محمد شريف وأحمد سيد زيزو (هدفان) وجراديشار.

وكان المارد الأحمر بدأ مشواره في الدوري هذا الموسم بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

في ليلة تألق زيزو.. نسر الأهلي يبدأ في التحليق برباعية أمام فاركو

ترتيب الدوري المصري

رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في الدوري المصري، ليرتقي مؤقتًا إلى المركز الثاني بالتساوي مع بيراميدز وزد ومودرن سبورت.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الثانية، غدًا السبت، بإقامة 3 مباريات بين إنبي ووادي دجلة، غزل المحلة ضد سموحة، والزمالك مع المقاولون العرب.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا