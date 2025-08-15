المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صدام جماهيري.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فاركو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:25 م 15/08/2025
محمد شريف - الأهلي

الأهلي

المصور: أحمد مسعد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جولته الثانية في الدوري الممتاز بالفوز على فاركو بنتيجة 4-1، مساء اليوم الجمعة.

وأقيمت مباراة الأهلي وفاركو على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لموسم "2025-2026".

وسجل أهداف الأهلي كل من محمد شريف وأحمد سيد زيزو (هدفان) وجراديشار.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 4 نقاط بعدما تعادل في الجولة الأولى مع مودرن سبورت (2-2).

طالع مباريات الدوري المصري من هنا

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد غزل المحلة

لن يلعب الأهلي في الجولة الثالثة لأنه سيكون "باي" وذلك بحسب جدول مبارياته هذا الموسم المكون من 21 فريقًا.

وسيكون صدام الأهلي القادم في الجولة الرابعة ضد غزل المحلة يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري.

في ليلة تألق زيزو.. نسر الأهلي يبدأ في التحليق برباعية أمام فاركو

ويحل المارد الأحمر ضيفًا على المحلة في السادسة مساءً.

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي والمحلة عبر قناة أون سبورت.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

بالمواعيد والملاعب.. مباريات الأهلي في الدور الأول بالدوري 2025-26

الأهلي الدوري المصري فاركو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520393/صدام-جماهيري-موعد-مباراة-الأهلي-المقبلة-بعد-الفوز-على-فاركو", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"صدام جماهيري.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فاركو", "alternativeHeadline":"صدام جماهيري.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد فاركو", "description": "أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جولته الثانية في الدوري الممتاز بالفوز على فاركو بنتيجة 4-1، مساء اليوم الجمعة. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/shrief2025_8_15_21_46.webp", "keywords": "الأهلي-فاركو-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520393/صدام-جماهيري-موعد-مباراة-الأهلي-المقبلة-بعد-الفوز-على-فاركو", "articleBody": "أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جولته الثانية في الدوري الممتاز بالفوز على فاركو بنتيجة 4-1، مساء اليوم الجمعة.وأقيمت مباراة الأهلي وفاركو على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لموسم "2025-2026".وسجل أهداف الأهلي كل من محمد شريف وأحمد سيد زيزو (هدفان) وجراديشار.ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 4 نقاط بعدما تعادل في الجولة الأولى مع مودرن سبورت (2-2).طالع مباريات الدوري المصري من هناموعد مباراة الأهلي المقبلة ضد غزل المحلةلن يلعب الأهلي في الجولة الثالثة لأنه سيكون "باي" وذلك بحسب جدول مبارياته هذا الموسم المكون من 21 فريقًا.وسيكون صدام الأهلي القادم في الجولة الرابعة ضد غزل المحلة يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري.في ليلة تألق زيزو.. نسر الأهلي يبدأ في التحليق برباعية أمام فاركوويحل المارد الأحمر ضيفًا على المحلة في السادسة مساءً.ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي والمحلة عبر قناة أون سبورت.طالع ترتيب الدوري المصري من هنابالمواعيد والملاعب.. مباريات الأهلي في الدور الأول بالدوري 2025-26", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/shrief2025_8_15_21_46.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 15T23:25: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-15T23:33:58+03:00", "datePublished" : "2025-08-15T23:25:00+03:00" }