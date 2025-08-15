أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جولته الثانية في الدوري الممتاز بالفوز على فاركو بنتيجة 4-1، مساء اليوم الجمعة.

وأقيمت مباراة الأهلي وفاركو على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لموسم "2025-2026".

وسجل أهداف الأهلي كل من محمد شريف وأحمد سيد زيزو (هدفان) وجراديشار.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 4 نقاط بعدما تعادل في الجولة الأولى مع مودرن سبورت (2-2).

طالع مباريات الدوري المصري من هنا

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد غزل المحلة

لن يلعب الأهلي في الجولة الثالثة لأنه سيكون "باي" وذلك بحسب جدول مبارياته هذا الموسم المكون من 21 فريقًا.

وسيكون صدام الأهلي القادم في الجولة الرابعة ضد غزل المحلة يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري.

في ليلة تألق زيزو.. نسر الأهلي يبدأ في التحليق برباعية أمام فاركو

ويحل المارد الأحمر ضيفًا على المحلة في السادسة مساءً.

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي والمحلة عبر قناة أون سبورت.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

بالمواعيد والملاعب.. مباريات الأهلي في الدور الأول بالدوري 2025-26