ارتدى أحمد سيد "زيزو"، لاعب الأهلي، ثوب البطولة في فوز فريقه على فاركو، مساء الجمعة، في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي فاز على فاركو 4-1 في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري 2025-2026، محققا انتصاره الأول في النسخة الحالية من المسابقة، بعد تعادله 2-2 مع مودرن سبورت في الجولة الأولى.

وسجل زيزو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 21 و59 من المباراة، ليفتتح سجل أهدافه مع الفريق الأحمر الذي انضم له هذا الصيف.

وحصل صاحب الـ29 عاما على جائزة رجل مباراة الأهلي ضد فاركو.

ماذا قدم زيزو في مباراة الأهلي ضد فاركو؟

لعب زيزو 89 دقيقة في مباراة الأهلي ضد فاركو، قبل استبداله في اللحظات الأخيرة ليدخل أحمد رضا بدلا منه.

ووفقا لمنصة "Sofa Score" المتخصصة في الإحصائيات، لمس زيزو الكرة 59 مرة، وبلغت دقة تمريراته 86% بـ37 تمريرة صحيحة من أصل 43.

وأطلق جناح الأهلي تسديدتين كلتاهما على المرمى، وقام بمحاولة مراوغة واحدة انتهت بالنجاح، بينما فقد الكرة 10 مرات.

وحصل زيزو على أعلى تقييم بين لاعبي المباراة من الفريقين، وهو 9.3 من 10.

جدير بالذكر أن زيزو رفع عدد إسهاماته التهديفية مع الأهلي إلى 5 إسهامات في 5 مباريات، حيث سبق له صناعة 3 أهداف في مبارياته الـ4 السابقة.