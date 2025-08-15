المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"تجاهل الحكم" .. ماذا يقول قانون كرة القدم في واقعة طرد هاني ؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:43 م 15/08/2025 تعديل في 16/08/2025
محمد هاني لاعب الأهلي

محمد هاني لاعب الأهلي

تلقى محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، البطاقة الحمراء في مواجهة فاركو، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، بعدما رفض الامتثال لتعليمات الحكم محمد معروف، بالخروج من أقرب نقطة لخط التماس قبل استبداله.

طرد محمد هاني في مباراة الأهلي وفاركو

ومنح الحكم محمد معروف بطاقة صفراء ثانية لمحمد هاني، أثناء خروجه وقبل دخول بديله أحمد رضا، بسبب عدم تنفيذه لطلب الحكم بمغادرة الملعب من عند خط التماس بالجبهة اليمنى للفريق الأحمر.

واستكمل الأهلي اللقاء بعشر لاعبين، منذ الدقيقة 90، عقب طرد محمد هاني.

ويستعرض "يلا كورة" نص قانون كرة القدم، فيما يتعلق بعملية التبديل خلال أحداث المباراة، والذي جاء على النحو التالي:

يجب إبلاغ الحكم قبل إجراء أي تبديل.

بالنسبة للاعب المراد استبداله، يتلقى إذن الحكم بمغادرة ميدان اللعب، ما لم يكن خارج الملعب سلفًا، ويجب أن يغادر من أقرب نقطة إلى خط حدود الملعب، ما لم يشر الحكم إلى إمكانية مغادرة اللاعب مباشرة وعلى الفور عند خط المنتصف، أو أي نقطة آخرى.

صدام جماهيري.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فاركو

وكان النادي الأهلي قد حقق انتصارًا عريضا على حساب فاركو، برباعية مقابل هدف، مساء اليوم على أرضية استاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي محمد هاني فاركو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520395/-تجاهل-الحكم-ماذا-يقول-قانون-كرة-القدم-في-واقعة-طرد-هاني-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "مصطفى جمال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/289" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":""تجاهل الحكم" .. ماذا يقول قانون كرة القدم في واقعة طرد هاني ؟", "alternativeHeadline":"ماذا يقول قانون كرة القدم في واقعة طرد هاني ؟ (لائحة)", "description": "تلقى محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، البطاقة الحمراء في مواجهة فاركو، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، بعدما رفض الامتثال لتعليمات الحكم محمد معروف، بالخروج من أقرب نقطة لخط التماس قبل استبداله.", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/capture2025_8_15_23_22.webp", "keywords": "الأهلي,محمد هاني,فاركو", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520395/-تجاهل-الحكم-ماذا-يقول-قانون-كرة-القدم-في-واقعة-طرد-هاني-", "articleBody": "تلقى محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، البطاقة الحمراء في مواجهة فاركو، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، بعدما رفض الامتثال لتعليمات الحكم محمد معروف، بالخروج من أقرب نقطة لخط التماس قبل استبداله.طرد محمد هاني في مباراة الأهلي وفاركوومنح الحكم محمد معروف بطاقة صفراء ثانية لمحمد هاني، أثناء خروجه وقبل دخول بديله أحمد رضا، بسبب عدم تنفيذه لطلب الحكم بمغادرة الملعب من عند خط التماس بالجبهة اليمنى للفريق الأحمر.واستكمل الأهلي اللقاء بعشر لاعبين، منذ الدقيقة 90، عقب طرد محمد هاني.ويستعرض "يلا كورة" نص قانون كرة القدم، فيما يتعلق بعملية التبديل خلال أحداث المباراة، والذي جاء على النحو التالي:يجب إبلاغ الحكم قبل إجراء أي تبديل.بالنسبة للاعب المراد استبداله، يتلقى إذن الحكم بمغادرة ميدان اللعب، ما لم يكن خارج الملعب سلفًا، ويجب أن يغادر من أقرب نقطة إلى خط حدود الملعب، ما لم يشر الحكم إلى إمكانية مغادرة اللاعب مباشرة وعلى الفور عند خط المنتصف، أو أي نقطة آخرى.صدام جماهيري.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فاركووكان النادي الأهلي قد حقق انتصارًا عريضا على حساب فاركو، برباعية مقابل هدف،&nbsp;مساء اليوم على أرضية استاد القاهرة الدولي.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/capture2025_8_15_23_22.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 15T23:43: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-16T11:24:18+03:00", "datePublished" : "2025-08-15T23:43:00+03:00" }