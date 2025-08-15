تلقى محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، البطاقة الحمراء في مواجهة فاركو، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، بعدما رفض الامتثال لتعليمات الحكم محمد معروف، بالخروج من أقرب نقطة لخط التماس قبل استبداله.

طرد محمد هاني في مباراة الأهلي وفاركو

ومنح الحكم محمد معروف بطاقة صفراء ثانية لمحمد هاني، أثناء خروجه وقبل دخول بديله أحمد رضا، بسبب عدم تنفيذه لطلب الحكم بمغادرة الملعب من عند خط التماس بالجبهة اليمنى للفريق الأحمر.

واستكمل الأهلي اللقاء بعشر لاعبين، منذ الدقيقة 90، عقب طرد محمد هاني.

ويستعرض "يلا كورة" نص قانون كرة القدم، فيما يتعلق بعملية التبديل خلال أحداث المباراة، والذي جاء على النحو التالي:

يجب إبلاغ الحكم قبل إجراء أي تبديل.

بالنسبة للاعب المراد استبداله، يتلقى إذن الحكم بمغادرة ميدان اللعب، ما لم يكن خارج الملعب سلفًا، ويجب أن يغادر من أقرب نقطة إلى خط حدود الملعب، ما لم يشر الحكم إلى إمكانية مغادرة اللاعب مباشرة وعلى الفور عند خط المنتصف، أو أي نقطة آخرى.

وكان النادي الأهلي قد حقق انتصارًا عريضا على حساب فاركو، برباعية مقابل هدف، مساء اليوم على أرضية استاد القاهرة الدولي.