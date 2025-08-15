المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
طرد هاني وتألق زيزو وخطأ شوبير.. لقطات لم تُذع من فوز الأهلي على فاركو (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

12:11 ص 16/08/2025
حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أُقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره في المسابقة بتعادل مثير أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، في حين تعادل فاركو سلبيًا مع إنبي في الجولة الأولى.

زيزو يتألق ويقود الأهلي للفوز

شهدت المباراة تألقًا لافتًا من الوافد الجديد أحمد سيد "زيزو"، الذي افتتح سجله التهديفي مع الأهلي بإحراز هدفين في شباك فاركو، مقدمًا أداءً مميزًا في ثاني ظهور أساسي له مع الفريق بمسابقة الدوري.

كما سجل المهاجم محمد شريف الهدف الأول في المباراة، بينما اختتم السلوفيني نيتس جراديشار الأهداف بتسجيله الهدف الرابع بعد نزوله كبديل.

خطأ شوبير يمنح فاركو هدفًا

رغم السيطرة الأهلاوية، ارتكب الحارس مصطفى شوبير خطأً فادحًا في الشوط الثاني، بعدما أعاد كرة كانت متجهة إلى ضربة ركنية إلى أرضية الملعب، ليستغلها محمد فخري لاعب فاركو ويسجل منها هدف فريقه الوحيد.

طرد محمد هاني

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، تلقى محمد هاني البطاقة الصفراء الثانية أثناء خروجه من الملعب، ليُشهر الحكم محمد معروف البطاقة الحمراء في وجهه، ما يعني غيابه عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة.

لمشاهدة لقطات من مباراة الأهلي وفارك.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

لمعرفة ترتيب الدوري المصري كاملاً.. اضغط هنا

الدوري المصري زيزو محمد هاني أحمد سيد زيزو مصطفى شوبير ترتيب الدوري المصري الأهلي وفاركو الأهلي ضد فاركو الأهلي، فاركو

< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520399/طرد-هاني-وتألق-زيزو-وخطأ-شوبير-لقطات-لم-ت-ذع-من-فوز-الأهلي-على-فاركو-صور-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد همام", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%85/134" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"طرد هاني وتألق زيزو وخطأ شوبير.. لقطات لم تُذع من فوز الأهلي على فاركو (صور)", "alternativeHeadline":"لقطات لم تُذع من فوز الأهلي على فاركو", "description": "حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أُقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/الاهلي-42025_8_15_21_56.webp", "keywords": "الأهلي، فاركو,الدوري المصري,الأهلي وفاركو,الأهلي ضد فاركو,ترتيب الدوري المصري,محمد هاني,أحمد سيد زيزو- زيزو,مصطفى شوبير", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520399/طرد-هاني-وتألق-زيزو-وخطأ-شوبير-لقطات-لم-ت-ذع-من-فوز-الأهلي-على-فاركو-صور-", "articleBody": "حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أُقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.وكان الأهلي قد بدأ مشواره في المسابقة بتعادل مثير أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، في حين تعادل فاركو سلبيًا مع إنبي في الجولة الأولى.زيزو يتألق ويقود الأهلي للفوزشهدت المباراة تألقًا لافتًا من الوافد الجديد أحمد سيد "زيزو"، الذي افتتح سجله التهديفي مع الأهلي بإحراز هدفين في شباك فاركو، مقدمًا أداءً مميزًا في ثاني ظهور أساسي له مع الفريق بمسابقة الدوري.كما سجل المهاجم محمد شريف الهدف الأول في المباراة، بينما اختتم السلوفيني نيتس جراديشار الأهداف بتسجيله الهدف الرابع بعد نزوله كبديل.خطأ شوبير يمنح فاركو هدفًارغم السيطرة الأهلاوية، ارتكب الحارس مصطفى شوبير خطأً فادحًا في الشوط الثاني، بعدما أعاد كرة كانت متجهة إلى ضربة ركنية إلى أرضية الملعب، ليستغلها محمد فخري لاعب فاركو ويسجل منها هدف فريقه الوحيد.طرد محمد هانيوفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، تلقى محمد هاني البطاقة الصفراء الثانية أثناء خروجه من الملعب، ليُشهر الحكم محمد معروف البطاقة الحمراء في وجهه، ما يعني غيابه عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة.لمشاهدة لقطات من مباراة الأهلي وفارك.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوعلمعرفة ترتيب الدوري المصري كاملاً.. اضغط هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/الاهلي-42025_8_15_21_56.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 16T00:11: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-16T00:20:07+03:00", "datePublished" : "2025-08-16T00:11:00+03:00" }