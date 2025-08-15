حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أُقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره في المسابقة بتعادل مثير أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، في حين تعادل فاركو سلبيًا مع إنبي في الجولة الأولى.

زيزو يتألق ويقود الأهلي للفوز

شهدت المباراة تألقًا لافتًا من الوافد الجديد أحمد سيد "زيزو"، الذي افتتح سجله التهديفي مع الأهلي بإحراز هدفين في شباك فاركو، مقدمًا أداءً مميزًا في ثاني ظهور أساسي له مع الفريق بمسابقة الدوري.

كما سجل المهاجم محمد شريف الهدف الأول في المباراة، بينما اختتم السلوفيني نيتس جراديشار الأهداف بتسجيله الهدف الرابع بعد نزوله كبديل.

خطأ شوبير يمنح فاركو هدفًا

رغم السيطرة الأهلاوية، ارتكب الحارس مصطفى شوبير خطأً فادحًا في الشوط الثاني، بعدما أعاد كرة كانت متجهة إلى ضربة ركنية إلى أرضية الملعب، ليستغلها محمد فخري لاعب فاركو ويسجل منها هدف فريقه الوحيد.

طرد محمد هاني

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، تلقى محمد هاني البطاقة الصفراء الثانية أثناء خروجه من الملعب، ليُشهر الحكم محمد معروف البطاقة الحمراء في وجهه، ما يعني غيابه عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة.

