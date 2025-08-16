نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها تحقيق الأهلي أولى انتصاراته في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

في ليلة تألق زيزو.. نسر الأهلي يبدأ في التحليق برباعية أمام فاركو

عاد النادي الأهلي للتحليق في سماء الانتصارات في ليلة تألق نجمه الجديد أحمد سيد زيزو بعد الفوز على فاركو بنتيجة 4-1، مساء الجمعة.

اقرأ التفاصيل: في ليلة تألق زيزو.. الأهلي يكتسح فاركو برباعية

فوز ساحق.. منتخب مصر يهزم النرويج في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين

حقق منتخب مصر فوزًا ساحقًا على حساب نظيره منتخب النرويج، بنتيجة 47-26، في منافسات الدور الترتيبي، ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا.

اقرأ التفاصيل: منتخب مصر يهزم النرويج في مونديال اليد للناشئين

كييزا وصلاح ينقذان سلوت.. ليفربول يتجاوز فخ بورنموث برباعية في افتتاح الدوري الإنجليزي

خطف فريق ليفربول فوزًا قاتلًا على حساب ضيفه بورنموث، بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب أنفيلد، في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ التفاصيل: ليفربول يتجاوز فخ بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج

خوسيه ريبيرو: الأهلي على الطريق الصحيح .. وأمتلك ثلاثة حراس على مستوى عال

أثنى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على أداء فريقه عقب الفوز العريض الذي حققه على فاركو 4-1 في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز.

اقرأ التفاصيل: الأهلي على الطريق الصحيح..ريبيرو يتحدث بعد الفوز الأول

مصدر ليلا كورة: الأهلي يشكو محمد معروف بعد مباراة فاركو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تقديم شكوى رسمية ضد الحكم محمد معروف إلى اتحاد الكرة بعد مباراة فاركو.

اقرأ التفاصيل: مصدر ليلا كورة: الأهلي يشكو محمد معروف بعد مباراة فاركو

ما زال ينتظر.. حمدان ينقطع عن بتروجيت من أجل حلم الزمالك

في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حاول نادي الزمالك، بقيادة مديره الرياضي جون إدوارد، التعاقد مع اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، متوسط ميدان فريق بتروجيت، لتدعيم صفوف "الفارس الأبيض".

اقرأ التفاصيل: حمدان ينقطع عن بتروجيت من أجل حلم الزمالك

"لا نريد تكرار سلبيات الماضي".. سويلم يكشف عن طلب الأهلي لحكام أجانب لمباراة بيراميدز

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عن حقيقة طلب النادي الأهلي لحكام أجانب لمواجهة بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ التفاصيل: سويلم يكشف عن طلب الأهلي لحكام أجانب لمباراة بيراميدز

صاروخية بعيدة المدى.. هدف شحاتة الأفضل في الجولة الأولى من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، حصول محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك، في شباك نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، على أفضل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ التفاصيل: هدف محمد شحاتة الأفضل في الجولة الأولى من الدوري المصري

10 أهداف افتتاحية.. محمد صلاح يتربع على عرش البريميرليج

افتتح نادي ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 بفوز مثير بنتيجة 4-2 على ضيفه بورنموث، في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح.

اقرأ التفاصيل: 10 أهداف افتتاحية.. صلاح يتربع على عرش البريميرليج | يلاكورة