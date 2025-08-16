المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
استبعاد بانزا بسبب الإجهاد.. قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:19 ص 16/08/2025
فريق الزمالك

الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري المصري.

الزمالك يلتقي مع المقاولون العرب في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي على الطريق الصحيح..ريبيرو يتحدث بعد الفوز الأول

واستبعد الجهاز الفني محمود جهاد لإصابته بإجهاد عضلي وأحمد ربيع بسبب خضوعه للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي.

كما تم استبعاد الأنجولي شيكو بانزا بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، وتم الاتفاق بين الجهازين الطبي والفني على إراحة اللاعب بسبب تلاحق المباريات.

قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب

ضمت قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب في الدوري المصري كل من:

محمد عواد.

محمد صبحي.

محمود الشناوي.

عمر جابر.

محمود حمدي الونش.

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

محمود بنتايج.

صلاح مصدق.

نبيل عماد دونجا.

محمد شحاتة.

سيف جعفر.

خوان ألفينا بيزيرا.

آدم كايد.

أحمد عبد الرحيم "إيشو".

عبد الله السعيد.

ناصر ماهر.

عبد الحميد معالي.

عدي الدباغ.

ناصر منسي.

عمرو ناصر.

أحمد شريف.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في النسخة الحالية من الدوري المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا 2-0 في الجولة الأولى.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب

