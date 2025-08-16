يشهد اليوم السبت عدد من المباريات المرتقبة، يأتي على رأسها لقاء نادي الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى ظهور عمر مرموش الأول رفقة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

أبرز مباريات اليوم

الدوري المصري

الزمالك - المقاولون العرب (9 مساءً) عبر أون سبورت 1.

غزل المحلة - سموحة (9 مساءً) عبر أون سبورت 2.

بطولة الأفرو باسكت

مصر - أوغندا (7:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 7.

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون - مانشستر سيتي (7:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

أستون فيلا - نيوكاسل يونايتد (2:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

توتنهام هوتسبر - بيرنلي (5 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

الدوري الإسباني

مايوركا - برشلونة(8:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 3.

الدوري الفرنسي

لانس - ليون (6 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 4.

نيس - تولوز (10:05 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 4.

كأس السوبر الألماني

شتوتجارت - بايرن ميونيخ (9:30 مساءً).