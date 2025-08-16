المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

جدول مباريات اليوم.. الزمالك ضد المقاولون.. ظهور مرموش.. ومواجهة برشلونة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:42 ص 16/08/2025
الزمالك

نادي الزمالك

يشهد اليوم السبت عدد من المباريات المرتقبة، يأتي على رأسها لقاء نادي الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى ظهور عمر مرموش الأول رفقة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

طالع جدول مباريات اليوم بالكامل من هنا

أبرز مباريات اليوم

 

الدوري المصري

الزمالك - المقاولون العرب (9 مساءً) عبر أون سبورت 1.

غزل المحلة - سموحة (9 مساءً) عبر أون سبورت 2.

بطولة الأفرو باسكت

مصر - أوغندا (7:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 7.

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون - مانشستر سيتي (7:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

أستون فيلا - نيوكاسل يونايتد (2:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

توتنهام هوتسبر - بيرنلي (5 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

الدوري الإسباني

مايوركا - برشلونة(8:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 3.

الدوري الفرنسي

لانس - ليون (6 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 4.

نيس - تولوز (10:05 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 4.

كأس السوبر الألماني

شتوتجارت - بايرن ميونيخ (9:30 مساءً).

الزمالك الدوري الإنجليزي برشلونة مانشستر سيتي الدوري الإسباني الدوري المصري الممتاز

التعليقات

