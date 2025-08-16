المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"جاهز للعمل".. وسام أبو علي يظهر في تدريبات كولومبوس كرو (صور)

محمد الحاوي

11:41 ص 16/08/2025

11:41 ص 16/08/2025
وسام أبو علي

وسام أبو علي من تدريبات كولومبوس كرو الأمريكي

ظهر الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الأهلي السابق، للمرة الأولى في تدريبات فريق كولومبوس كرو الأمريكي، بعد الانضمام إلى صفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان وسام أبو علي انتقل إلى كولومبوس كرو الأمريكي، بعقد يمتد لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، مقابل 7.5 مليون دولار، مع إضافات أخرى ونسبة إعادة البيع.

الظهور الأول لوسام أبو علي في كولومبوس.. طالع من هنا بالصور

وسام أبو علي في كولومبوس

الحساب الرسمي للنادي الأمريكي، نشر صورًا بعد تواجد وسام أبو علي في كولومبوس، وحضور التدريبات الجماعية للمرة الأولى، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب كولومبوس كرو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وسام مستعد للوصول لبدء العمل".

صور وسام أبو علي في كولومبوس كرو المران الجماعي الأول.. طالع من هنا أو تنقل بين الصور من الأعلى

وكان وصول وسام أبو علي تأخر لعدة أيام قبل الانضمام إلى صفوف كومولبوس كرو بشكل رسمي، خاصة وأن استخراج تأشيرة العمل، احتاجت بعض الوقت مع إجراءات أخرى، أنهاها النادي الأمريكي.

وسام أبو علي كان قد انضم لصفوف الأهلي، في يناير 2024، واستمر رفقة المارد الأحمر موسم ونصف، توج خلالهم بأكثر من بطولة، حيث إنه شارك في 60 مباراة، سجل 38 هدفًا وصنع 10 آخرين.

الأهلي وسام أبو علي الدوري الأمريكي كولومبوس كرو

