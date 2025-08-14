بحضور الخطيب والدوليين.. لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة إنبي (صور)

انضم الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، اليوم الخميس، قادمًا من النادي الأهلي.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو في صفقة تقدر بـ7.5 مليون دولار، بجانب إضافات أخرى.

وسام أبو علي في أمريكا

وتأخر انضمام وسام أبو علي إلى كولومبوس بسبب الانتهاء من بعض الأوراق والإجراءات الخاصة بالسفر إلى أمريكا.

وقضى وسام إجازته في الساحل الشمالي بالقاهرة قبل أن ينضم إلى صفوف كولومبوس كرو.

ووصل أبو علي إلى النادي الأمريكي بسعادة غامرة مرتديًا نظارة سوداء وكوفية خاصة بـ كولومبوس كرو.

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

كان وسام أبو علي انضم إلى الأهلي في يناير 2024 قادمًا من سيريس السويدي، في صفقة قدرت قيمتها بـ1.7 مليون يورو.

وحصد المهاجم الفلسطيني 5 بطولات مع الأهلي، بواقع الدوري المصري مرتين، وكل من السوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا وكأس نصف الأرض (أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ).

وتوج بجائزة هداف الدوري المصري لموسم "2023-2024".

وكان وسام أبو علي أحرز هاتريك تاريخي في كأس العالم للأندية 2025 خلال تعادل الأهلي وبورتو بنتيجة 4-4.

وشارك وسام مع الأهلي في 60 مباراة، سجل 38 هدفا وصنع 10.

