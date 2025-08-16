المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة

توبيخ وغرامة.. تفاصيل قرار فيفا ضد الأهلي بسبب حق رعاية إمام عاشور (مستند)

هادي المدني

كتب - هادي المدني

12:18 م 16/08/2025
إمام عاشور

إمام عاشور

أفرج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الماضية، عن قرار لجنة الانضباط ضد الأهلي فيما يتعلق بعدم دفع حق الرعاية الخاصة بإمام عاشور، وذلك بعد عدة أشهر من اسدال الستار على القضية بالكامل.

انتقل إمام عاشور إلى الأهلي قادمًا من نادي ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023، في صفقة تقدر بحوالي 3.5 مليون دولار، بعقد يمتد لخمس سنوات حتى 2028.

وفقًا لقواعد لائحة شئون وانتقالات اللاعبين المنصوص عليها في الاتحاد الدولي لكرة القدم، يحق لكافة الأندية التي لعب لها إمام عاشور من سن 12 إلى 23 عامًا الحصول على حقوق الرعاية (مكافآت تدريب) عن المساهمة في تطوير اللاعب خلال مراحل الناشئين والشباب.

وتعد مكافآت التدريب الخاصة بإمام عاشور من حق أندية غزل المحلة، حرس الحدود، والزمالك وتلك هي الأندية التي مثلها حتى سن الـ23، ويحصل كل ناد نسبة منصوص عليها في لوائح فيفا عن كل عام تدريبي وذلك بناء على جواز السفر الإلكتروني الخاص باللاعب.

المستند الذي أفرج عنه فيفا مؤخرًا، كشف عن تفاصيل قرار لجنة الانظباط وجاء في 8 صفحات، وصدر بتاريخ 7 إبريل من العام الجاري 2025، وقام النادي الأهلي منذ عدة أسابيع بتسوية الأمر بالكامل بعد إصدار القرار النهائي الذي يحدد مستحقات كل ناد بشكل دقيق.

زيزو يعادل الانطلاقة الأفضل في مسيرته بالدوري

المعلومات الأساسية

- تم إصدار جواز سفر اللاعب الإلكتروني (EPP) وبيان التوزيع (AS)، واللذان حددا أن مكافآت التدريب المستحقة تبلغ 83,700.79 دولار أمريكي.

- في 2 ديسمبر 2024، أبلغت مركز فيفا للتسوية FIFA Clearing House النادي الأهلي بإخفاقه في الامتثال الأول، وحذّرته من احتمال التصعيد.

- في 27 مارس 2025، أخطرت أمانة الفيفا النادي الأهلي رسميًا بفتح إجراءات تأديبية وأتاحت له 3 أيام للرد.

- الأهلي ردّ موضحًا أنه واجه مشكلات تقنية وإدارية في الوصول إلى منصة Clearing House، وطلب السماح مؤقتًا بسداد المبالغ مباشرة للأندية المستحقة.

- لجنة الانضباط، برئاسة خورخي بالاسيو وعضوية أنين ييبوواه وتوماس هوليرر، أصدرت قرارها في 7 أبريل 2025.

 ماذا يقول قانون كرة القدم في واقعة طرد هاني؟

استنتاج اللجنة

- اللجنة أكدت اختصاصها وفق المادة 17.7 من لوائح مركز فيفا للتسوية، ولا تملك إعادة النظر في التقييم نفسه، بل فقط فرض العقوبات.

- الأهلي لم يُنكر إخفاقه في الامتثال، مما حرم الأندية التي دربت اللاعب من الحصول على مستحقاتها، في الوقت الصحيح.

العقوبات الموقعة على الأهلي

وفق المادة 17.7 من لوائح مركز التسوية:

- غرامة نسبتها 2.5% من قيمة مكافآت التدريب (أي حوالي 2,092.52 دولار أمريكي) يتم دفعها عبر منصة Clearing House.

- توجيه توبيخ رسمي للنادي الأهلي.

اعتبرت اللجنة ان العقوبات متناسبة وتهدف لردع تكرار مثل هذه الإخفاقات مستقبلًا، كما رأت أن مثل هذه العقوبات ستُحدث الأثر الردعي اللازم، وفي الوقت نفسه تُعد تذكيرًا للمُخاطَب (الأهلي) بوجوب اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان الالتزام الصارم بلوائح الفيفا.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري إمام عاشور

