كلام فى الكورة
مصدر بالأهلي ليلا كورة: محمد بن رمضان يعاني من إجهاد خفيف

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:45 م 16/08/2025
محمد بن رمضان

محمد بن رمضان لاعب النادي الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة إصابة التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد نهاية مباراة المارد الأحمر ضد نظيره فريق فاركو.

النادي الأهلي كان قد اكتسح نظيره فاركو (4-1)، مساء أمس الجمعة، في مباراة أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، لحساب منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ينتصر ضد فاركو بنتيجة عريضة.. طالع التفاصيل من هنا

إصابة محمد بن رمضان

وظهر محمد بن رمضان يغادر الملعب بعد نهاية مباراة الأهلي ضد فاركو بصعوبة، بعدما أمسك بقدمه اليمنى لشعوره ببعض الآلام، قبل أن يتجه إلى غرفة تغيير الملابس.

وكشف مصدر ليلا كورة أن محمد بن رمضان لا يعاني من أي إصابة، فقط شعر بإجهاد خفيف، وسيتم فحصه بعد 48 ساعة، عقب انتهاء فترة الراحة للفريق.

الأهلي يحصل على راحة يومين بقرار من خوسيه ريبيرو.. طالع التفاصيل من هنا

ويعتبر الأهلي راحة من المباريات في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز، حيث إن مباراته التالية ستكون يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري، ضد غزل المحلة، لحساب مواجهة الجولة الرابعة من المسابقة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري الممتاز محمد بن رمضان

