كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة إصابة التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد نهاية مباراة المارد الأحمر ضد نظيره فريق فاركو.

النادي الأهلي كان قد اكتسح نظيره فاركو (4-1)، مساء أمس الجمعة، في مباراة أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، لحساب منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

إصابة محمد بن رمضان

وظهر محمد بن رمضان يغادر الملعب بعد نهاية مباراة الأهلي ضد فاركو بصعوبة، بعدما أمسك بقدمه اليمنى لشعوره ببعض الآلام، قبل أن يتجه إلى غرفة تغيير الملابس.

وكشف مصدر ليلا كورة أن محمد بن رمضان لا يعاني من أي إصابة، فقط شعر بإجهاد خفيف، وسيتم فحصه بعد 48 ساعة، عقب انتهاء فترة الراحة للفريق.

ويعتبر الأهلي راحة من المباريات في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز، حيث إن مباراته التالية ستكون يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري، ضد غزل المحلة، لحساب مواجهة الجولة الرابعة من المسابقة.