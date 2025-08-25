كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة إصابة التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأحمر في مباراة فاركو بالدوري.

النادي الأهلي كان قد اكتسح نظيره فاركو (4-1)، مساء أمس الجمعة، في مباراة أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، لحساب منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وظهر محمد بن رمضان يغادر الملعب بعد نهاية مباراة الأهلي ضد فاركو بصعوبة، بعدما أمسك بقدمه اليمنى لشعوره ببعض الآلام، قبل أن يتجه إلى غرفة تغيير الملابس.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فاركو

حقيقة إصابة بن رمضان

وقال جاب الله في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "محمد علي بن رمضان اشتكى من كدمة خفيفة في الركبة خلال مشاركته في مباراة فاركو".

وأوضح: "إصابة بن رمضان لن تمنعه من المشاركة مع الفريق في مباراة غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري".

وأتم طبيب الأهلي: "اللاعب سيخضع لفحص طبي جديد قبل انطلاق المران يوم الإثنين المقبل، للاطمئنان على حالته بعد حصوله على العلاج اللازم".

ويعتبر النادي الأهلي هو الفريق الذي سيحصل على راحة من المباريات في الجولة الثالثة من الدوري.

ويعود الأهلي لخوض مباراة الجولة الرابعة أمام فريق غزل المحلة في استاد المحلة، بعد 9 أيام من الآن وتحديداً في يوم 25 أغسطس الجاري.

