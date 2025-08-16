أعلن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق الأبيض الرسمي، الذي سيواجه المقاولون العرب، مساء اليوم.

الدباغ وكايد يظهران في تشكيل الزمالك

ويلتقي الزمالك مع المقاولون، في التاسعة من مساء اليوم السبت، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وأجرى يانيك فيريرا تعديلين على تشكيل الزمالك، الذي بدأ المباراة الأولى في المسابقة، ضد سيراميكا كليوباترا.

ودفع فيريرا بالثنائي عدي الدباغ وآدم كايد، على حساب كلا من ناصر منسي وشيكو بانزا، حيث أعلن الزمالك غياب الجناح الأنجولي بداعي الإصابة.

تشكيل الزمالك ضد المقاولون

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، محمود بنتايج

الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد

الهجوم: ناصر ماهر، عدي الدباغ، آدم كايد

وكان الزمالك قد تفوق في الجولة الأولى على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون رد، سجلهما ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

وفي المقابل سقط المقاولون العرب في فخ الهزيمة، بمواجهته الأولى بعد العودة للدوري الممتاز، بنتيجة 0-2 أمام زد.

