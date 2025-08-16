المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أون سبورت تعلن الأستوديو التحليلي ومعلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

محمد همام

كتب - محمد همام

06:30 م 16/08/2025
الزمالك

فريق الزمالك - صورة أرشيفية

في 16 أغسطس 2025، يستضيف فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب على ملعب "استاد القاهرة"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في البطولة المحلية بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "هيئة قناة السويس".

في المقابل، تلقى فريق المقاولون العرب – العائد مجددًا إلى الدوري الممتاز – هزيمة أمام فريق زد بهدفين دون رد.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، من أجل منافسة المصري البورسعيدي على صدارة جدول الترتيب، بعدما نجح الأخير في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين.

ترتيب الدوري المصري

كيف تشاهد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري؟

من المقرر أن ينطلق الاستوديو التحليلي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

وتُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن الجولة الثانية من الموسم الجاري.

ويتولى تقديم الاستوديو يحيى حمزة، بحضور الضيوف أيمن يونس ومحمد فضل.

أما التعليق الصوتي على المباراة، فسيكون بصوت محمد الشاذلي، ويتواجد داخل الملعب المراسلان أحمد المسيري ومحمد طه.

جدول مباريات اليوم 16 أغسطس 2025

لمتابعة بث مباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب دقيقة بدقيقة.. من هنا

الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520466/أون-سبورت-تعلن-الأستوديو-التحليلي-ومعلق-مباراة-الزمالك-والمقاولون-العرب-في-الدوري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد همام", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%85/134" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"أون سبورت تعلن الأستوديو التحليلي ومعلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري", "alternativeHeadline":"معلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري", "description": "في 16 أغسطس 2025، يستضيف فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب على ملعب "استاد القاهرة"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/9/528736357-24057538410555486-8450679920090033752-n2025_8_9_13_49.webp", "keywords": "الزمالك,المقاولون العرب,الدوري المصري ", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520466/أون-سبورت-تعلن-الأستوديو-التحليلي-ومعلق-مباراة-الزمالك-والمقاولون-العرب-في-الدوري", "articleBody": "في 16 أغسطس 2025، يستضيف فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب على ملعب "استاد القاهرة"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026.وكان الزمالك قد استهل مشواره في البطولة المحلية بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "هيئة قناة السويس".في المقابل، تلقى فريق المقاولون العرب &ndash; العائد مجددًا إلى الدوري الممتاز &ndash; هزيمة أمام فريق زد بهدفين دون رد.ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، من أجل منافسة المصري البورسعيدي على صدارة جدول الترتيب، بعدما نجح الأخير في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين.ترتيب الدوري المصريكيف تشاهد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري؟من المقرر أن ينطلق الاستوديو التحليلي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.وتُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن الجولة الثانية من الموسم الجاري.ويتولى تقديم الاستوديو يحيى حمزة، بحضور الضيوف أيمن يونس ومحمد فضل.أما التعليق الصوتي على المباراة، فسيكون بصوت محمد الشاذلي، ويتواجد داخل الملعب المراسلان أحمد المسيري ومحمد طه.جدول مباريات اليوم 16 أغسطس 2025لمتابعة بث مباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب دقيقة بدقيقة.. من هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/9/528736357-24057538410555486-8450679920090033752-n2025_8_9_13_49.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 16T18:30: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-16T18:31:31+03:00", "datePublished" : "2025-08-16T18:30:00+03:00" }