في 16 أغسطس 2025، يستضيف فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب على ملعب "استاد القاهرة"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في البطولة المحلية بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "هيئة قناة السويس".

في المقابل، تلقى فريق المقاولون العرب – العائد مجددًا إلى الدوري الممتاز – هزيمة أمام فريق زد بهدفين دون رد.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، من أجل منافسة المصري البورسعيدي على صدارة جدول الترتيب، بعدما نجح الأخير في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين.

ترتيب الدوري المصري

كيف تشاهد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري؟

من المقرر أن ينطلق الاستوديو التحليلي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

وتُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن الجولة الثانية من الموسم الجاري.

ويتولى تقديم الاستوديو يحيى حمزة، بحضور الضيوف أيمن يونس ومحمد فضل.

أما التعليق الصوتي على المباراة، فسيكون بصوت محمد الشاذلي، ويتواجد داخل الملعب المراسلان أحمد المسيري ومحمد طه.

جدول مباريات اليوم 16 أغسطس 2025

لمتابعة بث مباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب دقيقة بدقيقة.. من هنا