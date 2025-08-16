يستضيف نادي الزمالك نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم السبت 16 أغسطس 2025، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، في مباراة تنطلق الساعة التاسعة مساءً.

الزمالك يطارد الفوز الثاني

يسعى الزمالك، بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، لمواصلة انطلاقته القوية في الموسم الجديد بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، بأهداف ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

ويعول الفريق الأبيض على دعم صفقاته الجديدة، حيث انضم البرازيلي خوان ألفينا مؤخراً، فيما يستعد المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ للمشاركة في هذه الجولة، لتعزيز الخط الهجومي.

المقاولون يبحث عن نقطة انطلاق

في المقابل، يأمل المقاولون العرب، بقيادة المدرب محمد مكي، في تحقيق أول نتيجة إيجابية هذا الموسم بعد خسارته في الجولة الأولى أمام زد بنتيجة 2-0.

ويطمح الفريق في تصحيح المسار مبكراً لتجنب الوقوع في مناطق الهبوط، مستفيداً من خبرة مكي الذي قاد الفريق للصعود من دوري المحترفين الموسم الماضي.

غيابات الزمالك

يواجه الزمالك غيابات مؤثرة، حيث استبعد الجهاز الفني محمود جهاد بسبب إجهاد عضلي، وأحمد ربيع لاستكماله برنامجه التأهيلي.

كما يغيب الأنجولي شيكو بانزا الذي يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، حيث قرر الجهازان الفني والطبي إراحته نظراً لضغط المباريات.

