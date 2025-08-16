المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بث مباشر يلا كورة.. الزمالك يتحدى المقاولون بحثًا عن فوز ثانٍ في الدوري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:26 م 16/08/2025
الزمالك

الزمالك يواجه المقاولون في ثاني جولات الدوري

يستضيف نادي الزمالك نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم السبت 16 أغسطس 2025، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، في مباراة تنطلق الساعة التاسعة مساءً.

الزمالك يطارد الفوز الثاني

يسعى الزمالك، بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، لمواصلة انطلاقته القوية في الموسم الجديد بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، بأهداف ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري من هنا

ويعول الفريق الأبيض على دعم صفقاته الجديدة، حيث انضم البرازيلي خوان ألفينا مؤخراً، فيما يستعد المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ للمشاركة في هذه الجولة، لتعزيز الخط الهجومي.

المقاولون يبحث عن نقطة انطلاق

في المقابل، يأمل المقاولون العرب، بقيادة المدرب محمد مكي، في تحقيق أول نتيجة إيجابية هذا الموسم بعد خسارته في الجولة الأولى أمام زد بنتيجة 2-0.

ويطمح الفريق في تصحيح المسار مبكراً لتجنب الوقوع في مناطق الهبوط، مستفيداً من خبرة مكي الذي قاد الفريق للصعود من دوري المحترفين الموسم الماضي.

غيابات الزمالك

يواجه الزمالك غيابات مؤثرة، حيث استبعد الجهاز الفني محمود جهاد بسبب إجهاد عضلي، وأحمد ربيع لاستكماله برنامجه التأهيلي.

طالع قائمة هدافين الدوري المصري من هنا

كما يغيب الأنجولي شيكو بانزا الذي يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، حيث قرر الجهازان الفني والطبي إراحته نظراً لضغط المباريات.

ويقدم موقع "يلا كورة" عبر صفحته على فيسبوك بثاً مباشراً لتحليل تشكيل الفريقين وفرص كل منهما للفوز بالمباراة، بمشاركة المحلل مصطفى جمال وتقديم محمد الهادي.

الزمالك الدوري المصري المقاولون الزمالك ضد المقاولون

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

