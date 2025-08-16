خطف البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا صفقة الزمالك الجديدة الأنظار بمهاراته خلال الظهور الأول ضد المقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد "2025-2026".

وكان الزمالك انتصر في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، بينما خسر المقاولون أمام زد بهدفين دون رد.

الظهور الأول للبرازيلي خوان ألفينا مع الزمالك

تعاقد الزمالك مع خوان ألفينا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أوليكساندريا الأوكراني.

ولم يبدأ ألفينا أساسيًا مع الزمالك أمام المقاولون العرب، حيث شارك بديلًا في الشوط الثاني ولمدة 32 دقيقة.

أرقام خوان ألفينا ضد المقاولون العرب

أظهر ألفينا مهارة مميزة في المراوغات، حيث سجل 3 مراوغات ناجحة من أصل.

ونال اللاعب البرازيلي إشادة الجماهير البيضاء رغم التعادل مع المقاولون بعدما شعروا بأنه يمتلك قدرات وإمكانيات فنية على أعلى مستوى.

إليكم أبرز أرقام خوان ألفينا وفقًا لموقع "سوفا سكور":

حصل على تقييم 7.0

الدقائق 32

الأهداف 0

الأسيست 0

التسديد على المرمى 1

محاولات المراوغة (الناجحة) 3 من 4

لمس الكرة 15

فاز بـ5 من 6 مبارزات أرضية

خسر حيازة الكرة 3 مرات

سقط في التسلل مرة واحدة

