خطف الأنظار بمراوغاته.. ماذا قدم خوان ألفينا في 32 دقيقة أمام المقاولون؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:50 م 16/08/2025
خوان ألفينا بيزيرا

خوان ألفينا بيزيرا

خطف البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا صفقة الزمالك الجديدة الأنظار بمهاراته خلال الظهور الأول ضد المقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد "2025-2026".

وكان الزمالك انتصر في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، بينما خسر المقاولون أمام زد بهدفين دون رد.

لمعرفة نتائج مباريات الجولة الثانية.. اضغط هنا

الظهور الأول للبرازيلي خوان ألفينا مع الزمالك

تعاقد الزمالك مع خوان ألفينا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أوليكساندريا الأوكراني.

ولم يبدأ ألفينا أساسيًا مع الزمالك أمام المقاولون العرب، حيث شارك بديلًا في الشوط الثاني ولمدة 32 دقيقة.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري كاملاً.. اضغط هنا

أرقام خوان ألفينا ضد المقاولون العرب

أظهر ألفينا مهارة مميزة في المراوغات، حيث سجل 3 مراوغات ناجحة من أصل.

ونال اللاعب البرازيلي إشادة الجماهير البيضاء رغم التعادل مع المقاولون بعدما شعروا بأنه يمتلك قدرات وإمكانيات فنية على أعلى مستوى.

إليكم أبرز أرقام خوان ألفينا وفقًا لموقع "سوفا سكور":

حصل على تقييم 7.0

الدقائق 32

الأهداف 0

الأسيست 0

التسديد على المرمى 1

محاولات المراوغة (الناجحة) 3 من 4

لمس الكرة 15

فاز بـ5 من 6 مبارزات أرضية

خسر حيازة الكرة 3 مرات

سقط في التسلل مرة واحدة

للتعرف على مباريات الجولة الثالثة في الدوري المصري.. اضغط هنا

الزمالك المقاولون العرب خوان ألفينا بيزيرا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

