تحدث يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عن التعادل السلبي أمام المقاولون العرب، واصفًا إياه بالأمر المحبط.

وأقيمت مباراة الزمالك والمقاولون العرب، على ملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي: "نشعر بالإحباط من النتيجة والجهد كان حاضرًا، وحاولنا كثير ولا ألوم على اللاعبين، ولكن من أجل الفوز في مثل تلك المباريات كان يجب بذل جهد أكبر في الثلث الأخير من الملعب وواجهنا صعوبات في خلق الفرص".

وأضاف: "عند اللعب أمام فرق تتكتل دفاعيًا نحتاج إلى القدرة لإثبات جودتنا ولكن فعل ذلك على ملعب مثل هذا صعب، من أجل خلخلة الدفاعات نحتاج للمسات وتحريك الكرة بسرعة ولم يكن ذلك ممكنا على ذلك الملعب وهذا أحد أسباب عدم الظهور بشكل جيد في الثلث الأخير".

وتابع: "ناصر ماهر لديه جودة جيدة في مركز 10 ولدينا ثقة في ظهوره بذلك المركز".

وواصل: "هدفنا التحسن في كل مباراة ولن نتحدث عن الملعب كثيرا ولم نتحدث عنه كثيرا لأنه حقيقة وأمر على أرض الواقع"

وشدد: "حاولنا الفوز ونشعر بالأسف بسبب الخسارة، كان لدينا الدافع في الفوز حتى الدقيقة الأخيرة، لم نستطع تسجيل الهدف الذي سيمنحنا نقاط المباراة لكن الدافع كان متواجدا"

وردًا على سؤال يلا كورة، حول تغيير طريقة اللعب خلال المباراة، قال: "الملعب كان السبب في التخلي عن أسلوب اللعب، الذي بدأنا به وحاولنا اللعب على الملعب حتى النهاية بأسلوبنا، ولكن لم يكن هناك فرص ودفعنا بمهاجم ثاني ولجئنا لإرسال الكرة إلى الثلث الأخير من الملعب، حاولنا الحفاظ على أسلوبنا والاستحواذ ولكن في النهاية عندما أصبحت الأمور صعبة طوال 80 دقيقة بحثنا عن حل بديل".