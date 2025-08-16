المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فيريرا: نشعر بالإحباط من التعادل أمام المقاولون العرب.. والملعب أثر على أسلوب لعبنا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:50 م 16/08/2025
فيريرا

يانيك فيريرا

تحدث يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عن التعادل السلبي أمام المقاولون العرب، واصفًا إياه بالأمر المحبط.

وأقيمت مباراة الزمالك والمقاولون العرب، على ملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي: "نشعر بالإحباط من النتيجة والجهد كان حاضرًا، وحاولنا كثير ولا ألوم على اللاعبين، ولكن من أجل الفوز في مثل تلك المباريات كان يجب بذل جهد أكبر في الثلث الأخير من الملعب وواجهنا صعوبات في خلق الفرص".

وأضاف: "عند اللعب أمام فرق تتكتل دفاعيًا نحتاج إلى القدرة لإثبات جودتنا ولكن فعل ذلك على ملعب مثل هذا صعب، من أجل خلخلة الدفاعات نحتاج للمسات وتحريك الكرة بسرعة ولم يكن ذلك ممكنا على ذلك الملعب وهذا أحد أسباب عدم الظهور بشكل جيد في الثلث الأخير".

وتابع: "ناصر ماهر لديه جودة جيدة في مركز 10 ولدينا ثقة في ظهوره بذلك المركز".

وواصل: "هدفنا التحسن في كل مباراة ولن نتحدث عن الملعب كثيرا ولم نتحدث عنه كثيرا لأنه حقيقة وأمر على أرض الواقع"

وشدد: "حاولنا الفوز ونشعر بالأسف بسبب الخسارة، كان لدينا الدافع في الفوز حتى الدقيقة الأخيرة، لم نستطع تسجيل الهدف الذي سيمنحنا نقاط المباراة لكن الدافع كان متواجدا"

وردًا على سؤال يلا كورة، حول تغيير طريقة اللعب خلال المباراة، قال: "الملعب كان السبب في التخلي عن أسلوب اللعب، الذي بدأنا به وحاولنا اللعب على الملعب حتى النهاية بأسلوبنا، ولكن لم يكن هناك فرص ودفعنا بمهاجم ثاني ولجئنا لإرسال الكرة إلى الثلث الأخير من الملعب، حاولنا الحفاظ على أسلوبنا والاستحواذ ولكن في النهاية عندما أصبحت الأمور صعبة طوال 80 دقيقة بحثنا عن حل بديل".

الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب يانيك فيريرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520516/فيريرا-نشعر-بالإحباط-من-التعادل-أمام-المقاولون-العرب-والملعب-أثر-على-أسلوب-لعبنا", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"فيريرا: نشعر بالإحباط من التعادل أمام المقاولون العرب.. والملعب أثر على أسلوب لعبنا", "alternativeHeadline":"فيريرا: نشعر بالإحباط من التعادل أمام المقاولون العرب", "description": "تحدث يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عن التعادل السلبي أمام المقاولون العرب، واصفًا إياه بالأمر المحبط. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/9/02025_8_9_0_31.webp", "keywords": "الزمالك- المقاولون العرب- يانيك فيريرا- الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520516/فيريرا-نشعر-بالإحباط-من-التعادل-أمام-المقاولون-العرب-والملعب-أثر-على-أسلوب-لعبنا", "articleBody": "تحدث يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عن التعادل السلبي أمام المقاولون العرب، واصفًا إياه بالأمر المحبط.وأقيمت مباراة الزمالك والمقاولون العرب، على ملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي: "نشعر بالإحباط من النتيجة والجهد كان حاضرًا، وحاولنا كثير ولا ألوم على اللاعبين، ولكن من أجل الفوز في مثل تلك المباريات كان يجب بذل جهد أكبر في الثلث الأخير من الملعب وواجهنا صعوبات في خلق الفرص".وأضاف: "عند اللعب أمام فرق تتكتل دفاعيًا نحتاج إلى القدرة لإثبات جودتنا ولكن فعل ذلك على ملعب مثل هذا صعب، من أجل خلخلة الدفاعات نحتاج للمسات وتحريك الكرة بسرعة ولم يكن ذلك ممكنا على ذلك الملعب وهذا أحد أسباب عدم الظهور بشكل جيد في الثلث الأخير".وتابع: "ناصر ماهر لديه جودة جيدة في مركز 10 ولدينا ثقة في ظهوره بذلك المركز".وواصل: "هدفنا التحسن في كل مباراة ولن نتحدث عن الملعب كثيرا ولم نتحدث عنه كثيرا لأنه حقيقة وأمر على أرض الواقع"وشدد: "حاولنا الفوز ونشعر بالأسف بسبب الخسارة، كان لدينا الدافع في الفوز حتى الدقيقة الأخيرة، لم نستطع تسجيل الهدف الذي سيمنحنا نقاط المباراة لكن الدافع كان متواجدا"وردًا على سؤال يلا كورة، حول تغيير طريقة اللعب خلال المباراة، قال: "الملعب كان السبب في التخلي عن أسلوب اللعب، الذي بدأنا به وحاولنا اللعب على الملعب حتى النهاية بأسلوبنا، ولكن لم يكن هناك فرص ودفعنا بمهاجم ثاني ولجئنا لإرسال الكرة إلى الثلث الأخير من الملعب، حاولنا الحفاظ على أسلوبنا والاستحواذ ولكن في النهاية عندما أصبحت الأمور صعبة طوال 80 دقيقة بحثنا عن حل بديل".", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/9/02025_8_9_0_31.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 16T23:50: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-16T23:52:26+03:00", "datePublished" : "2025-08-16T23:50:00+03:00" }