بدأت المنافسة مبكرًا على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، عقب نهاية منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

زيزو يعادل دغموم غي صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري

وشهدت الجولة تألق أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، الذي سجل ثنائية، ارتقى بها للصدارة، مناصفة مع عبد الرحيم دغموم لاعب المصري.

وكان دغموم قد تألق في الجولة الأولى، وسجل ثنائية قاد بها الفريق البورسعيدي، للفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1.

وفي المقابل يتساوى عدة لاعبين في الوصافة، برصيد هدف واحد حتى الآن، مثل ناصر ماهر ومحمد شحاتة ثنائي الزمالك، جراديشار ومحمد شريف وأحمد رضا وياسين مرعي لاعبو الأهلي.

نتائج الجولة الثانية من الدوري المصري

وكانت نتائج الجولة الثانية من الدوري المصري قد جاءت على النحو التالي:

الاتحاد السكندري 1-2 مودرن سبورت

زد 0-0 سيراميكا كليوباترا

بيراميدز 1-0 الإسماعيلي

طلائع الجيش 0-3 المصري

بتروجيت 2-2 كهرباء الإسماعيلية

حرس الحدود 1-0 البنك الأهلي

الأهلي 4-1 فاركو

إنبي 1-0 وادي دجلة

غزل المحلة 0-0 سموحة

الزمالك 0-0 المقاولون العرب