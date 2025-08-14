المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

ترتيب هدافي الدوري المصري.. زيزو ودغموم يتقاسمان الصدارة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:51 م 16/08/2025
أحمد سيد زيزو - الأهلي

أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي

بدأت المنافسة مبكرًا على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، عقب نهاية منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

زيزو يعادل دغموم غي صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري

وشهدت الجولة تألق أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، الذي سجل ثنائية، ارتقى بها للصدارة، مناصفة مع عبد الرحيم دغموم لاعب المصري.

وكان دغموم قد تألق في الجولة الأولى، وسجل ثنائية قاد بها الفريق البورسعيدي، للفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1.

وفي المقابل يتساوى عدة لاعبين في الوصافة، برصيد هدف واحد حتى الآن، مثل ناصر ماهر ومحمد شحاتة ثنائي الزمالك، جراديشار ومحمد شريف وأحمد رضا وياسين مرعي لاعبو الأهلي.

ويمكنكم التعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كاملًا من هنا

نتائج الجولة الثانية من الدوري المصري

وكانت نتائج الجولة الثانية من الدوري المصري قد جاءت على النحو التالي:

الاتحاد السكندري 1-2 مودرن سبورت

زد 0-0 سيراميكا كليوباترا

بيراميدز 1-0 الإسماعيلي

طلائع الجيش 0-3 المصري

بتروجيت 2-2 كهرباء الإسماعيلية

حرس الحدود 1-0 البنك الأهلي

الأهلي 4-1 فاركو

إنبي 1-0 وادي دجلة

غزل المحلة 0-0 سموحة

الزمالك 0-0 المقاولون العرب

مباراة الأهلي القادمة
زيزو ترتيب هدافي الدوري المصري دغموم

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520517/ترتيب-هدافي-الدوري-المصري-زيزو-ودغموم-يتقاسمان-الصدارة", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "مصطفى جمال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/289" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"ترتيب هدافي الدوري المصري.. زيزو ودغموم يتقاسمان الصدارة", "alternativeHeadline":"زيزو ودغموم يتقاسمان صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري ", "description": "بدأت المنافسة مبكرًا على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، عقب نهاية منافسات الجولة الثانية من المسابقة. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/9/زيزو2025_8_9_22_21.webp", "keywords": "ترتيب هدافي الدوري المصري,زيزو,دغموم", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520517/ترتيب-هدافي-الدوري-المصري-زيزو-ودغموم-يتقاسمان-الصدارة", "articleBody": "بدأت المنافسة مبكرًا على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، عقب نهاية منافسات الجولة الثانية من المسابقة.زيزو يعادل دغموم غي صدارة ترتيب هدافي الدوري المصريوشهدت الجولة تألق أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، الذي سجل ثنائية، ارتقى بها للصدارة، مناصفة مع عبد الرحيم دغموم لاعب المصري.وكان دغموم قد تألق في الجولة الأولى، وسجل ثنائية قاد بها الفريق البورسعيدي، للفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1.وفي المقابل يتساوى عدة لاعبين في الوصافة، برصيد هدف واحد حتى الآن، مثل ناصر ماهر ومحمد شحاتة ثنائي الزمالك، جراديشار ومحمد شريف وأحمد رضا وياسين مرعي لاعبو الأهلي.ويمكنكم التعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كاملًا من هنانتائج الجولة الثانية من الدوري المصريوكانت نتائج الجولة الثانية من الدوري المصري قد&nbsp;جاءت على النحو التالي:الاتحاد السكندري 1-2 مودرن سبورتزد 0-0 سيراميكا كليوباترابيراميدز 1-0 الإسماعيليطلائع الجيش 0-3 المصريبتروجيت 2-2 كهرباء الإسماعيليةحرس الحدود 1-0 البنك الأهليالأهلي 4-1 فاركوإنبي 1-0 وادي دجلةغزل المحلة 0-0 سموحةالزمالك 0-0 المقاولون العرب", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/9/زيزو2025_8_9_22_21.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 16T23:51: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-16T23:52:25+03:00", "datePublished" : "2025-08-16T23:51:00+03:00" }