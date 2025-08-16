المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر في الزمالك لـ يلا كورة: فيريرا تعرض لوعكة صحية.. وغادر المستشفى منذ ساعات

محمد خيري

كتب - محمد خيري

10:41 ص 17/08/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

تعرض المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لوعكة صحية مساء أمس السبت، عقب مباراة فريقه ضد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تطورات الحالة الصحية ليانيك فيريرا مدرب الزمالك

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن المدير الفني البرتغالي كان يعاني من إعياء قبل المباراة، بسبب إصابته بنزلة برد، كما شعر بألم في المعدة، ثم حصل على بعض المسكنات.

وأضاف المصدر، أن فيريرا عقب المباراة حضر للمؤتمر الصحفي، وفور نزوله لغرفة الملابس شعر بألم مرة آخرى، وهو ما جعل جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك يصطحبه إلى المستشفى فورًا.

وأشار إلى أن فيريرا خضع لبعض الفحوصات الطبية، وظل تحت الملاحظة بضع ساعات، ومن ثم غادر رفقة جون إدوارد، وتوجه إلى مقر إقامته للحصول على راحة تامة اليوم.

وكان الزمالك قد سقط في فخ التعادل السلبي، أمام ضيفه المقاولون العرب، مساء أمس السبت، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

للتعرف على تصريحات فيريرا عقب المباراة اضغط هنا

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط، يتواجد بها في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف، بينما يتصدر المصري جدول الترتيب.

للتعرف على جدول مباريات اليوم اضغط هنا

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك مدرب الزمالك يانيك فيريرا

أخبار تهمك

