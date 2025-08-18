منافسة الشناوي وشوبير.. من حجز مقعده في عقل ريبييرو؟

بدأت معالم التشكيل الأساسي في النادي الأهلي تتضح، وذلك بعد مرور جولتين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد أن حسم المدرب الإسباني خياراته في فترة الإعداد التي خاضها الأحمر بمدينة طبرقة التونسية، بعد كأس العالم للأندية.

وبدأ المدرب خوسيه ريبييرو، مهمته مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، حيث قاد 3 مواجهات للفريق في دور المجموعات بالمسابقة، قبل أن يودع الأحمر البطولة بقيادة الإسباني دون تحقيق انتصار، مكتفيًا بالتعادل في مباراتين وخسارة واحدة.

أحد المراكز التي يبدو أن ريبييرو، قد حسمها بالفعل هي حراسة المرمى، إذ استقر الإسباني على الدفع باللاعب مصطفى شوبير، بدلًا من محمد الشناوي الذي كان تواجده في ذلك المكان بمكانة قاعدة أساسية لا تقبل التغيير إلا في بعض الظروف.

كيف يفكر ريبييرو؟

يميل خوسيه ريبييرو، إلى الاعتماد بشكل كبير على اللاعبين الشباب في فريقه، كما يتبنى المدرب الإسباني أسلوب بناء اللعب بشكل تدريجي من الخلف بداية من حراسة المرمى إلى الأمام، وذلك وفقًا لما وصفته العديد من وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا.

حرص "يلا كورة" على التواصل مع وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا، من أجل محاولة الوصول إلى ما يدور في عقل ريبييرو وقناعاته بشأن اللاعبين استنادًا لما كان يقوم به أثناء تواجده على رأس القيادة الفنية في أورلاندو بايرتس.

يرى الصحفي لورينز كولر، بصحيفة "iDiski Times" الجنوب أفريقية، في حديثه لـ،"يلا كورة" أن ريبييرو يفضل الاعتماد على الشباب في فريقه، مشيرًا إلى دوره في تطوير العديد من المواهب في أورلاندو بايرتس قبل رحيله عن القراصنة، متجهًا إلى القاهرة لتدريب الأهلي.

قال لورينز كولر: "ريفيرو مدرب مميز، طوّر عددًا كبيرًا من المواهب الشابة لصالح أورلاندو بايرتس وجنوب أفريقيا خلال فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاث سنوات وفي مباراته الأخيرة، ضمت تشكيلته سبعة لاعبين من خريجي فريق الشباب، جميعهم ظهروا لأول مرة تحت قيادته، وهو ما قدّم محتوى مميزًا للغاية للنادي".

الحديث الذي أدلى به الصحفي لورينز كولر، عن اتجاه ريبييرو للدفع بالشباب، يصب في صالح مصطفى شوبير البالغ من العمر 25 عامًا، مقارنة بزميله محمد الشناوي قائد الفريق صاحب الـ36 عامًا.

اتفق مذوكوزيسي دوبى، الصحفي الجنوب أفريقي في صحيفة "FARPost"، مع ما ذكره لورينز بخصوص الاعتماد على الشباب، منتقلًا إلى جانب آخر في عقل ريبييرو وهو ما يختص بمركز حراسة المرمى، والأسلوب الذي ينتهجه، خلال حديثه هو الآخر الذي اختص به "يلا كورة".

وبدأ مذوكوزيسي، حديثه: "في أولاندو بايرتس، كان ريبييرو يفضل دائمًا سيبو شايني على حساب ميلوسي بوثيليزي، كلاهما كانا حارسي مرمى شابين نسبيًا في سن 27 و28 عامًا، لكن ربما كان الأمر بسبب عدم وجود خيار آخر، إذ لم يتعاقد النادي مع أي حارس أفضل خلال فترة وجوده".

وأضاف: "شايني حارس مرمى يجيد اللعب بالكرة، يشارك في بناء الهجمات، وهو كثير التوجيه ويمتاز بالثقة، ينظم خط دفاعه جيدًا، كما أنه بارع في التصدي للتسديدات، وقد حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في الموسم".

وأتم: "ريبييرو بالفعل يفضل الحارس الذي يمكنه المساعدة في بناء اللعب من الخلف ويجيد التمرير والتوزيع، وهذا أمر مؤكد".

شايني سيطر على مركز حراسة المرمى في الموسم الأخير مع أورلاندو بايرتس، إذ شارك في 47 مباراة في مختلف المسابقات، وذلك بواقع 4245 دقيقة.

من يحرس مرمى الأهلي في عهد ريبييرو؟

تغيرت قناعات ريبييرو بالنسبة للعديد من المراكز في الفريق، عقب فترة الإعداد التي خاضها الأهلي في تونس، إذ أكد الإسباني على ذلك في المؤتمر الصحفي عقب مباراته الأولى في الدوري أمام مودرن سبورت، مع تغير التشكيل الذي بدأ به.

وظهر ذلك بوضوح في إجابة ريبييرو على سؤال مراسل "يلا كورة" في المؤتمر الصحفي، المتعلق بفترة الإعداد، قائلًا: "فترة الإعداد كانت مدتها 3 أسابيع، وكانت كافية بالنسبة لي"، ويشير ذلك إلى أن قناعات ريبييرو بدأت في الاتضاح عقب تلك الفترة.

بدأ مصطفى شوبير في حجز مقعده في تشكيل الأهلي مع ريبييرو، عقب نهاية فترة الإعداد، إذ شارك اللاعب في مواجهتي مودرن سبورت وفاركو بالدوري المصري الممتاز.

ريبييرو الذي يفضل الدفع بالمواهب الشابة والاعتماد على الحارس الذي يجيد اللعب بقدميه وفقًا لأسلوبه السائد مع أورلاندو بايرتس، نجد أن الأمر ذاته يتحقق في الأهلي حين بدأ في الدفع بمصطفى شوبير، بدلًا من الشناوي في مستهل مشوار الفريق بالموسم الجديد.

وتحدث ريبييرو، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فاركو، عن خطأ تسبب به مصطفى شوبير، قائلًا: " لا أحب التقييم الفردي للاعبين، وأنا محظوظ لامتلاكي ثلاث حراس على مستوى عال، لكن حراسة المرمى يجب أن يكون بها حارس واحد فقط ".

شوبير استقبل 3 أهداف في مواجهتين مع الأهلي أمام مودرن سبورت وفاركو، أحدهم في المباراة الأخيرة يبدو بوضوح أنه جاء من خطأ تقديري من حارس المرمى، إلا أن ريبييرو دافع بوضوح عن حراسه مشيرًا إلى أن ذلك المركز يجب أن يكون به لاعب واحد فقط.

أفضلية عنوانها شوبير

يتفوق مصطفى شوبير بشكل واضح، في التمريرات الأرضية التي يفضلها أي مدرب يعتمد على أسلوب بناء اللعب، خاصة ريبييرو، كما أوضحت وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا.

وصلت تمريرات شوبير الدقيقة الصحيحة في مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2025 إلى 79% ، مقارنة بزميله محمد الشناوي الذي وصل معدل تميراته الدقيقة إلى 63%، وذلك وفقًا لموقع الأرقام "سوفا سكور".