المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

خوسيه ريبيرو: الأهلي على الطريق الصحيح .. وأمتلك ثلاثة حراس على مستوى عال

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:35 ص 16/08/2025
ريبيرو

ريبيرو

أثنى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على أداء فريقه عقب الفوز العريض الذي حققه على فاركو 4-1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز.

وقال ريبيرو في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة "أهنئ اللاعبين والجهاز الفني ، وأهم شيء في الانتصار هو أنه تم بطريقة مناسبة جدا".

الأحمر يكتسح.. أرقام مباراة الأهلي ضد فاركو

واستطرد "الفريق قدم أداء مميزا، واللاعبون كان أداؤهم جيدا، هناك تحسن كبير جدا، ونحن على الطريق الصحيح".

وأضاف "المباراة بدأت مثلما أردنا بالضبط، استحواذ وسيطرة كاملة في نصف ملعب الخصم، هذه المباراة لم تكن مثل مواجهة مودرن".

صدام جماهيري.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فاركو

وأكمل " تفوقنا في الشوط الأول و بعدما أحرزنا هدفين وجهت اللاعبين إلى أن هذه النتيجة ليست مطمئنة ويجب تسجيل المزيد، وبعدما أصبحت النتيجة 3-0، بدأ اللاعبين في الشعور بالتعب مع بعض التراخي خاصة لاقتراب نهاية المباراة.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على فاركو

وفسر "لم أكن أنتظر هذا التراخي لكنه أمر طبيعي في بداية الموسم".

وحول خطأ مصطفى شوبير في الهدف الذي تلقاه الأهلي رد ريبيرو " لا أحب التقييم الفردي للاعبين، وأنا محظوظ لامتلاكي ثلاث حراس على مستوى عال، لكن حراسة المرمى يجب أن يكون بها حارس واحد فقط ".

وأنهى "سعيد بفوزي الأول مع الفريق وبهذه النتيجة الكبيرة".

جدول مباريات اليوم

 

الأهلي الدوري خوسيه ريبيرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520404/خوسيه-ريبيرو-الأهلي-على-الطريق-الصحيح-وأمتلك-ثلاثة-حراس-على-مستوى-عال", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"خوسيه ريبيرو: الأهلي على الطريق الصحيح .. وأمتلك ثلاثة حراس على مستوى عال", "alternativeHeadline":"الأهلي على الطريق الصحيح..ريبيرو يتحدث بعد الفوز الأول", "description": "أثنى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على أداء فريقه عقب الفوز العريض الذي حققه على فاركو 4-1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/يك2025_8_15_21_40.webp", "keywords": "الأهلي,خوسيه ريبيرو,الدوري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520404/خوسيه-ريبيرو-الأهلي-على-الطريق-الصحيح-وأمتلك-ثلاثة-حراس-على-مستوى-عال", "articleBody": "أثنى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على أداء فريقه عقب الفوز العريض الذي حققه على فاركو 4-1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز.وقال ريبيرو في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة "أهنئ اللاعبين والجهاز الفني ، وأهم شيء في الانتصار هو أنه تم بطريقة مناسبة جدا".الأحمر يكتسح.. أرقام مباراة الأهلي ضد فاركوواستطرد "الفريق قدم أداء مميزا، واللاعبون كان أداؤهم جيدا، هناك تحسن كبير جدا، ونحن على الطريق الصحيح".وأضاف "المباراة بدأت مثلما أردنا بالضبط، استحواذ وسيطرة كاملة في نصف ملعب الخصم، هذه المباراة لم تكن مثل مواجهة مودرن".صدام جماهيري.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فاركووأكمل " تفوقنا في الشوط الأول و بعدما أحرزنا هدفين وجهت اللاعبين إلى أن هذه النتيجة ليست مطمئنة ويجب تسجيل المزيد، وبعدما أصبحت النتيجة 3-0، بدأ اللاعبين في الشعور بالتعب مع بعض التراخي خاصة لاقتراب نهاية المباراة.ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على فاركووفسر "لم أكن أنتظر هذا التراخي لكنه أمر طبيعي في بداية الموسم".وحول خطأ مصطفى شوبير في الهدف الذي تلقاه الأهلي رد ريبيرو " لا أحب التقييم الفردي للاعبين، وأنا محظوظ لامتلاكي ثلاث حراس على مستوى عال، لكن حراسة المرمى يجب أن يكون بها حارس واحد فقط ".وأنهى "سعيد بفوزي الأول مع الفريق وبهذه النتيجة الكبيرة".جدول مباريات اليوم&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/يك2025_8_15_21_40.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 16T00:35: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-16T00:36:47+03:00", "datePublished" : "2025-08-16T00:35:00+03:00" }