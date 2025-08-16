أثنى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على أداء فريقه عقب الفوز العريض الذي حققه على فاركو 4-1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز.

وقال ريبيرو في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة "أهنئ اللاعبين والجهاز الفني ، وأهم شيء في الانتصار هو أنه تم بطريقة مناسبة جدا".

واستطرد "الفريق قدم أداء مميزا، واللاعبون كان أداؤهم جيدا، هناك تحسن كبير جدا، ونحن على الطريق الصحيح".

وأضاف "المباراة بدأت مثلما أردنا بالضبط، استحواذ وسيطرة كاملة في نصف ملعب الخصم، هذه المباراة لم تكن مثل مواجهة مودرن".

وأكمل " تفوقنا في الشوط الأول و بعدما أحرزنا هدفين وجهت اللاعبين إلى أن هذه النتيجة ليست مطمئنة ويجب تسجيل المزيد، وبعدما أصبحت النتيجة 3-0، بدأ اللاعبين في الشعور بالتعب مع بعض التراخي خاصة لاقتراب نهاية المباراة.

وفسر "لم أكن أنتظر هذا التراخي لكنه أمر طبيعي في بداية الموسم".

وحول خطأ مصطفى شوبير في الهدف الذي تلقاه الأهلي رد ريبيرو " لا أحب التقييم الفردي للاعبين، وأنا محظوظ لامتلاكي ثلاث حراس على مستوى عال، لكن حراسة المرمى يجب أن يكون بها حارس واحد فقط ".

وأنهى "سعيد بفوزي الأول مع الفريق وبهذه النتيجة الكبيرة".

