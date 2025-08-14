عقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع جميع حكام الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مساء السبت الماضي مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز بتعادل الزمالك السلبي مع المقاولون العرب في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها أوسكار رويز مع أعضاء المنظومة التحكيمية الذين أداروا مباريات الجولة في الدوري المصري الممتاز، بل سبق واجتمع بحكام الجولة الأولى لدراسة وتحليل الأخطاء التي وقع فيها بعض الحكام والإشادة أيضا بالمواقف الجيدة.

ومن المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف فريق البنك الأهلي نظيره كهرباء الإسماعيلية، ومن ثم يلعب فاركو مع طلائع الجيش في نفس الموعد، ويختتم اليوم بمواجهتي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري، والمصري مع بيراميدز.

تواجد معروف وأمين عمر

وشهدت الجلسة تواجد الثنائي أمين عمر الذي أدار مباراة الإسماعيلي مع بيراميدز، وطالب بيراميدز إبعاده من إدارة أي مباريات للفريق في الفترة المقبلة.

كما تواجد الحكم الدولي محمد معروف الذي أدار مباراة الأهلي وفاركو والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 4-1 لكن هذه المباراة شهدت أزمة تحكيميا حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمحمد هاني بداعي عدم تماثله لتعليمات حكم المباراة.

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة وطالب إبعاده عن إدارة أي مباراة للفريق الأحمر مستقبلا.

