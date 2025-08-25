شارك المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري، على أن يغيب الفريق الأحمر عن المشاركة في الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة في نسخته الحالية.

مشاركة داري

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "أشرف داري شعر بثقل في العضلة الخلفية بعد مباراة فاركو الماضية، وبعد فحصه من قبل الجهاز الطبي شارك في التدريبات بشكل طبيعي اليوم الإثنين".

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع أشرف داري في فترة الانتقالات الصيفية عام 2024 قادما من استاد بريست الفرنسي، ويستمر مع الفريق الأحمر حتى صيف 2028.

أرقام أشرف داري

صاحب الـ26 عاما شارك مع النادي الأهلي حتى الآن في 20 مباراة بواقع 1385 دقيقة، وحصل خلالهم على 3 بطاقات صفراء فقط.

كما توج اللاعب المغربي مع الأهلي بـ: "الدوري المصري 2024-25، وكأس أفريقيا-آسيا-أوقيانوسيا 2024-25".

فوز الأهلي على فاركو

وانتصر الأهلي على فاركو بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليعوض تعادله في الجولة الأولى ضد مودرن سبورت بنتيجة 2-2.