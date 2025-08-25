المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد شكواه من آلام الخلفية.. مصدر لـ"يلا كورة": داري يشارك في تدريبات الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:20 م 18/08/2025
أشرف داري مدافع الأهلي

أشرف داري - لاعب الأهلي

شارك المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري، على أن يغيب الفريق الأحمر عن المشاركة في الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة في نسخته الحالية.

مشاركة داري

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "أشرف داري شعر بثقل في العضلة الخلفية بعد مباراة فاركو الماضية، وبعد فحصه من قبل الجهاز الطبي شارك في التدريبات بشكل طبيعي اليوم الإثنين".

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع أشرف داري في فترة الانتقالات الصيفية عام 2024 قادما من استاد بريست الفرنسي، ويستمر مع الفريق الأحمر حتى صيف 2028.

أرقام أشرف داري

صاحب الـ26 عاما شارك مع النادي الأهلي حتى الآن في 20 مباراة بواقع 1385 دقيقة، وحصل خلالهم على 3 بطاقات صفراء فقط.

كما توج اللاعب المغربي مع الأهلي بـ: "الدوري المصري 2024-25، وكأس أفريقيا-آسيا-أوقيانوسيا 2024-25".

فوز الأهلي على فاركو

وانتصر الأهلي على فاركو بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليعوض تعادله في الجولة الأولى ضد مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري غزل المحلة فاركو أشرف داري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520691/بعد-شكواه-من-آلام-الخلفية-مصدر-لـ-يلا-كورة-داري-يشارك-في-تدريبات-الأهلي", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "يلا كورة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9/99" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بعد شكواه من آلام الخلفية.. مصدر لـ"يلا كورة": داري يشارك في تدريبات الأهلي", "alternativeHeadline":"مصدر لـ"يلا كورة": داري يشارك في تدريبات الأهلي", "description": "شارك المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/6/13/662025_6_13_23_23.webp", "keywords": "الأهلي-أشرف داري-الدوري المصري-فاركو-غزل المحلة", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520691/بعد-شكواه-من-آلام-الخلفية-مصدر-لـ-يلا-كورة-داري-يشارك-في-تدريبات-الأهلي", "articleBody": "شارك المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري، على أن يغيب الفريق الأحمر عن المشاركة في الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة في نسخته الحالية.مشاركة داريوقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "أشرف داري شعر بثقل في العضلة الخلفية بعد مباراة فاركو الماضية، وبعد فحصه من قبل الجهاز الطبي شارك في التدريبات بشكل طبيعي اليوم الإثنين".وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع أشرف داري في فترة الانتقالات الصيفية عام 2024 قادما من استاد بريست الفرنسي، ويستمر مع الفريق الأحمر حتى صيف 2028.أرقام أشرف داريصاحب الـ26 عاما شارك مع النادي الأهلي حتى الآن في 20 مباراة بواقع 1385 دقيقة، وحصل خلالهم على 3 بطاقات صفراء فقط.كما توج اللاعب المغربي مع الأهلي بـ: "الدوري المصري 2024-25، وكأس أفريقيا-آسيا-أوقيانوسيا 2024-25".فوز الأهلي على فاركووانتصر الأهلي على فاركو بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليعوض تعادله في الجولة الأولى ضد مودرن سبورت بنتيجة 2-2.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/6/13/662025_6_13_23_23.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 18T21:20: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-18T21:21:40+03:00", "datePublished" : "2025-08-18T21:20:00+03:00" }