سيخضع لبرنامج تأهيلي.. بيراميدز يكشف سبب غياب مصطفى فتحي عن مباراة المصري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:41 م 18/08/2025
احتفال مصطفى فتحي ومحمد الشيبي

مصطفى فتحي

أوضح نادي بيراميدز، سبب غياب مصطفى فتحي لاعب الفريق، عن قائمة السماوي التي كشف عنها المدرب كرونسلاف يورتشيتش لمواجهة المصري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويضرب نادي بيراميدز موعدًا مع نظيره المصري، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب السويس الجديد.

"لأعمال الصيانة".. رسميًا.. نقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز خارج استاد القاهرة

بيراميدز يكشف سبب غياب فتحي

كشف مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن سبب غياب مصطفى فتحي عن قائمة مباراة المصري، موضحًا أن اللاعب شعر ببعض الآلام في مران الفريق الذي جرى أمس الأحد.

وأوضح طبيب بيراميدز أن مصطفى فتحي، خضع لأشعة وفحوصات طبية أثبتت معاناته من تمزق في العضلة الأمامية.

وأكد المنيري على أن مصطفى فتحي، سيغيب لبعض الوقت عن الفريق، إذ سيخضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للعودة مجددًا للتواجد مع السماوي.

23 لاعبًا.. قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في الدوري

قائمة بيراميدز لمواجهة المصري

أعلن كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، عن قائمة الفريق لمواجهة المصري في الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت تواجد 23 لاعبًا.

وشهدت قائمة بيراميدز غياب الثنائي وليد الكرتي، وبلاتي توريه، عن مواجهة المصري، بينما تعرض فيه كرونسلاف يورتشيتش إلى الإيقاف هو الآخر ضمن عقوبات الجولتين الأولى الثانية التي صدرت من رابطة الأندية.

مباراة بيراميدز القادمة
الدوري المصري مصطفى فتحي بيراميدز

