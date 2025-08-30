المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
"لأعمال الصيانة".. رسميًا.. نقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز خارج استاد القاهرة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:58 م 18/08/2025
الأهلي وبيراميدز

مباراة الأهلي وبيراميدز

أخطرت رابطة الأندية المحترفة، نادي بيراميدز بنقل مباراته ضد النادي الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

مباراة الأهلي ضد بيراميدز، من المقرر أن تقام مساء يوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري، لحساب مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

مصدر ليلا كورة: غلق استاد القاهرة حتى مباراة منتخب مصر

نقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية، نقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز، إلى ملعب السلام، نظرًا لغلق استاد القاهرة الدولي، لإجراء أعمال الصيانة.

ومن جانبه، كشف بيراميدز عبر مركزه الإعلامي، عن تلقيه إخطارًا من رابطة الأندية، بنقل مباراته ضد النادي الأهلي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء 30 أغسطس الجاري.

اتجاه لغلق ستاد القاهرة 10 أيام لصيانة أرضية الملعب

ولن يخوض الأهلي أي مباراة خلال الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز، بينما يخرج لمواجهة غزل المحلة، في الجولة الرابعة، ثم يلتقي مع نظيره بيراميدز، بالجولة الخامسة من المسابقة.

بينما بيراميدز يحل ضيفًا على المصري، في مباراة تقام غد الثلاثاء، على ملعب هيئة قناة السويس، ثم يستضيف مودرن سبورت، يوم الإثنين المقبل، قبل أن يواجه الأهلي، يوم 30 من الشهر الجاري.

الأهلي الدوري المصري الممتاز بيراميدز

