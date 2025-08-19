المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

ميدو: لديّ كل ما يثبت صحة إجراءات الزمالك في التعامل مع أرض مدينة 6 أكتوبر

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:45 م 19/08/2025
ميدو

أحمد حسام "ميدو"

أكد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، امتلاكه كل ما يثبت صحة إجراءات الزمالك في التعامل مع قطة الأرض التي كانت ممنوحة للنادي في مدينة 6 أكتوبر.

هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، قال في تصريحات تليفزيونية إن وزارة الإسكان قامت بسحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك. طالع تصريحاته بالكامل من هنا

وقال ميدو، العضو السابق بلجنة التخطيط في الزمالك، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "معي كل الأوراق والمستندات التي تثبت أن كل إجراءات الزمالك صحيحة، وأناشد المسؤولين بدعم النادي بالقانون، وأن يضعوا أي شخص يحارب النادي عند حده".

وأضاف: "عندي ثقة كبيرة بأن المسؤولين سيقوموا بدعم النادي لإدراكهم مدى أهمية هذا المشروع بالنسبة لاستقرار الزمالك ومستقبله".

كيف يفكر الزمالك قبل مباراتي مودرن وفاركو بالإسماعيلية؟

وواصل: "قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع تأكدت من صحة معلوماتي من أكثر من جهة، كل أوراق الزمالك سليمة، النادي دفع مؤخرا رسوم المزايا التي حصل عليها سواء بزيادة نسبة البناء أو زيادة عدد الأدوار في المباني".

وأوضح: "الزمالك استلم مؤخرا خطابا بمد الفترة المسموح بها للانتهاء من المرحلة الأولى للمباني وهي 30% من نسبة المباني".

وأتم: "الزمالك استلم هذه الأرض عام 2004 وطوال هذه المدة لم تكن بها أي إنشاءات والآن عندما بدأت الأعمال والتعاقد على 27 ملعبا ستكون مصدرا للدخل ستجعله لا يحتاج دعما من أحد وهذا كان حلم مشجعي الفريق منذ سنوات لكي نستطيع المنافسة والانتظام في دفع مستحقات اللاعبين والموظفين تم وقف العمل وسحب الأرض".

الزمالك أحمد حسام ميدو أرض 6 أكتوبر

