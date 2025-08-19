المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"في حاجة غلط".. الزمالك يعلن سحب أرض مدينة 6 أكتوبر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:07 ص 19/08/2025
الزمالك

هشام نصر - نائب رئيس نادي الزمالك

فجر هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، مفاجأة بسحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك من قبل وزارة الإسكان.

هشام نصر يعلن سحب أرض 6 أكتوبر من الزمالك

وقال هشام نصر في تصريحات عبر قناة المحور: "كنا نعمل يوم الإثنين في الموقع الخاص بمقر أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، وفوجئنا بقدوم ناس من وزارة الإسكان تقول لنا (أطلعوا برة يعني) لأن الأرض سيتم سحبها، على الرغم من وجود خطاب رسمي بمد المهلة حتى سبتمبر 2026، وبالتالي تعجبنا كثيرًا".

وأضاف: "لا نعلم التفاصيل حتى الآن، والعمال كانوا يعملون في الموقع على قدم وساق والتراخيص موجودة بقرار وزاري".

وواصل: "هذا الملف لا بد أن يتم حله، النادي يملك الأرض منذ فترة طويلة وعندما نبدأ في العمل الفعلي سيتم سحبها؟ أعتقد أن هذا الملف في طريقه للحل لمصلحة نادي الزمالك".

وتابع نائب رئيس الزمالك: "الجواب وصل إلينا من وزارة الإسكان بمد المهلة حتى سبتمبر 2026، وسننتظر حتى الغد الثلاثاء لأن بالتأكيد (في حاجة غلط)، ولم نستطع التواصل مع وزير الرياضة بشأن هذا الأمر لأنه خارج البلاد".

وأنهى: "تم وقف العمل في الموقع الخاص بأرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر".

الزمالك هشام نصر أرض 6 أكتوبر وزارة الإسكان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520712/-في-حاجة-غلط-الزمالك-يعلن-سحب-أرض-مدينة-6-أكتوبر", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد جلال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84/283" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":""في حاجة غلط".. الزمالك يعلن سحب أرض مدينة 6 أكتوبر", "alternativeHeadline":"الزمالك يعلن سحب أرض مدينة 6 أكتوبر", "description": "فجر هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، مفاجأة بسحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك من قبل وزارة الإسكان.", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/7/16/517091311-1109710301072767-3068337137760623403-n-easy-resize-com2025_7_16_13_12.webp", "keywords": "الزمالك-هشام نصر-أرض 6 أكتوبر-وزارة الإسكان", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520712/-في-حاجة-غلط-الزمالك-يعلن-سحب-أرض-مدينة-6-أكتوبر", "articleBody": "فجر هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، مفاجأة بسحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك من قبل وزارة الإسكان.هشام نصر يعلن سحب أرض 6 أكتوبر من الزمالكوقال هشام نصر في تصريحات عبر قناة المحور: "كنا نعمل يوم الإثنين في الموقع الخاص بمقر أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، وفوجئنا بقدوم ناس من وزارة الإسكان تقول لنا (أطلعوا برة يعني) لأن الأرض سيتم سحبها، على الرغم من وجود خطاب رسمي بمد المهلة حتى سبتمبر 2026، وبالتالي تعجبنا كثيرًا".وأضاف: "لا نعلم التفاصيل حتى الآن، والعمال كانوا يعملون في الموقع على قدم وساق والتراخيص موجودة بقرار وزاري".وواصل: "هذا الملف لا بد أن يتم حله، النادي يملك الأرض منذ فترة طويلة وعندما نبدأ في العمل الفعلي سيتم سحبها؟ أعتقد أن هذا الملف في طريقه للحل لمصلحة نادي الزمالك".وتابع نائب رئيس الزمالك: "الجواب وصل إلينا من وزارة الإسكان بمد المهلة حتى سبتمبر 2026، وسننتظر حتى الغد الثلاثاء لأن بالتأكيد (في حاجة غلط)، ولم نستطع التواصل مع وزير الرياضة بشأن هذا الأمر لأنه خارج البلاد".وأنهى: "تم وقف العمل في الموقع الخاص بأرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر".", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/7/16/517091311-1109710301072767-3068337137760623403-n-easy-resize-com2025_7_16_13_12.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 19T01:07: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-19T01:08:02+03:00", "datePublished" : "2025-08-19T01:07:00+03:00" }