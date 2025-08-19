فجر هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، مفاجأة بسحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك من قبل وزارة الإسكان.

هشام نصر يعلن سحب أرض 6 أكتوبر من الزمالك

وقال هشام نصر في تصريحات عبر قناة المحور: "كنا نعمل يوم الإثنين في الموقع الخاص بمقر أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، وفوجئنا بقدوم ناس من وزارة الإسكان تقول لنا (أطلعوا برة يعني) لأن الأرض سيتم سحبها، على الرغم من وجود خطاب رسمي بمد المهلة حتى سبتمبر 2026، وبالتالي تعجبنا كثيرًا".

وأضاف: "لا نعلم التفاصيل حتى الآن، والعمال كانوا يعملون في الموقع على قدم وساق والتراخيص موجودة بقرار وزاري".

وواصل: "هذا الملف لا بد أن يتم حله، النادي يملك الأرض منذ فترة طويلة وعندما نبدأ في العمل الفعلي سيتم سحبها؟ أعتقد أن هذا الملف في طريقه للحل لمصلحة نادي الزمالك".

وتابع نائب رئيس الزمالك: "الجواب وصل إلينا من وزارة الإسكان بمد المهلة حتى سبتمبر 2026، وسننتظر حتى الغد الثلاثاء لأن بالتأكيد (في حاجة غلط)، ولم نستطع التواصل مع وزير الرياضة بشأن هذا الأمر لأنه خارج البلاد".

وأنهى: "تم وقف العمل في الموقع الخاص بأرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر".