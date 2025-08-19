المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

"مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم".. الزمالك يصدر بيانًا بعد سحب أرض 6 أكتوبر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:43 م 19/08/2025
مقر الزمالك

نادي الزمالك

أصدر نادي الزمالك بيانًا، أكد خلاله على أن مجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، في حالة انعقاد تام، وذلك لمتابعة التطورات الخاصة بسحب أرض الأبيض بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح الزمالك في بيانه، أن النادي حصل على كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لأعمال البناء، والتي تؤكد على صحة موقفه.

وكشف نادي الزمالك، أنه يعمل ويتواصل مع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على حقوقه، مؤكدًا أنه غير مسؤول عن أي تصريحات تتعلق بالأمر، خارج المنصات الرسمية.

وناشد نادي الزمالك جماهيره، بعدم الالتفات إلى أي أخبار يتم نشرها خارج المنصات الرسمية للأبيض، موضحًا أن تلك الأنباء تهدف إلى بث الفتنة.

"استثمارات تخطت الـ500 مليون".. المندوه يتحدث عن أزمة سحب أرض 6 أكتوبر من الزمالك

بيان نادي الزمالك

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لبحث الأمر الخاص بقيام جهاز حدائق أكتوبر بسحب أرض نادي الزمالك الجديد، رغم حصول النادي على كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لأعمال البناء والتشييد، والتي تثبت صحة موقفه.

ويشدد مجلس إدارة الزمالك على أنه جارٍ العمل على قدمٍ وساق ويتم التواصل مع كافة الجهات المعنية والقيام باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحفاظ على حقوق النادي وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره مع موافاة جماهيره وأعضاء جمعيته العمومية بالتطورات أولًا بأول، والتأكيد بأن مجلس إدارة نادي الزمالك غير مسؤول عن أي تصريحات تتعلق بالأمر تُنشر أو تتداول خارج المنصات الرسمية الصادرة عن النادي.

ويناشد مجلس إدارة النادي جماهير النادي الوفية بعدم الالتفات لأي أخبار تُنشر خارج المنصات الرسمية للنادي، والتي تهدف لنشر معلومات مغلوطة لبث الفتنة بين صفوف جماهيره.

"في حاجة غلط".. الزمالك يعلن سحب أرض مدينة 6 أكتوبر

سحب أرض الزمالك

وأعلن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أمس الإثنين، أن وزارة الإسكان قامت بسحب أرض 6 أكتوبر من النادي.

وأوضح حسام المندوه، أمين صندوق الزمالك، أن سحب أرض 6 أكتوبر أمر غير منطقي، موضحًا أن النادي بدأ بالعمل فعليًا في الفرع بكل جدية بالإضافة إلى إبرام بعض التعاقدات والمشروعات.

شيكابالا يناشد الرئيس السيسي لتوجيه الرعاية والاهتمام للزمالك

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب إدارة الزمالك أرض 6 أكتوبر

