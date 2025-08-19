حقق فريق طلائع الجيش الفوز الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام فاركو.

والتقى طلائع الجيش مع فاركو مساء اليوم الثلاثاء، على استاد حرس الحدود، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل إسماعيل أجورو الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 65 بتسديدة قوية سكنت الشباك.

ليحصد طلائع الجيش أول فوز له في البطولة بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام سموحة بهدف لمثله، قبل أن يخسر من المصري في الجولة الثانية بنتيجة 3-0.

وبهذه النتيجة، يصل طلائع الجيش للنقطة الرابعة في المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز وتجمد رصيد فاركو عند نقطة واحدة في المركز الـ20 وقبل الأخير.

ويرغب طلائع الجيش لتحقيق نتيجة أفضل من الموسم الماضي التي تواجد خلالها في المركز الثالث بالمجموعة الثانية "مجموعة الهبوط" بجدول ترتيب مسابقة الدوري في الموسم الماضي برصيد 29 نقطة.

طلائع الجيش يستعد لخوض مباراة الجولة الرابعة أمام الإسماعيلي في لقاء يقام يوم 24 أغسطس الجاري، بينما يلتقي فاركو مع الزمالك يوم 26 أغسطس في الجولة الرابعة للدوري.

جدل تحكيمي

وشهدت هذه المباراة جدلا تحكيميا حيث لمس محمد سعيد شيكا الكرة بيده خارج منطقة الجزاء ورغم اقتراب حكم المباراة من اللعبة إلا أنه لم يتحسب أي خطأ ولم يعد لتقنية الفيديو لرؤية اللعبة.