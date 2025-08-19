المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل المصري.. عودة العراقي.. والساعي بين البدلاء أمام بيراميدز

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:17 م 19/08/2025
عمر الساعي لاعب المصري خلال مواجهة هلال الرياض

عمر الساعي بقميص المصري

أعلن المدير الفني الجزائري نبيل الكوكي، مدرب نادي المصري البورسعيدي، التشكيل الذي يبدأ به موقعة بيراميدز، مساء اليوم الثلاثاء، عندما يلتقي الفريقان على ملعب السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويأمل فريق الكوكي مواصلة انتصاراته هذا الموسم، في ظل صدارة ترتيب الدوري المصري بالفوز على كل من الاتحاد وطلائع الجيش بـ(3-0) و(3-1) على الترتيب.

تشكيل المصري

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي

الوسط: محمد مخلوف، بونور موجيشا، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، منذر طمين

الهجوم: صلاح محسن

وتضم قائمة المصري الاحتياطية ضد بيراميدز: محمد شحاتة، أحمد عيد، أحمد أيمن منصور، خالد صبحي، أحمد علي عامر، مصطفى أبو الخير، ميدو جابر، عمر الساعي، كريم بامبو.

وأجرى المصري تغييرين في التشكيل، مقارنة بلقاء طلائع الجيش، إذ يبدأ كريم العراقي بدلًا من أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن، بينما يحصل موجيشا على مكان أحمد علي عامر في خط الوسط.

مباراة المصري القادمة
المصري الدوري المصري بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520793/تشكيل-المصري-عودة-العراقي-والساعي-بين-البدلاء-أمام-بيراميدز", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد عمارة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9/284" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"تشكيل المصري.. عودة العراقي.. والساعي بين البدلاء أمام بيراميدز", "alternativeHeadline":"تشكيل المصري.. الساعي بين البدلاء أمام بيراميدز", "description": "أعلن المدير الفني الجزائري نبيل الكوكي، مدرب نادي المصري البورسعيدي، التشكيل الذي يبدأ به موقعة بيراميدز، مساء اليوم الثلاثاء، عندما يلتقي الفريقان على ملعب السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري 2025-2026. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/7/31/122025_7_31_22_28.webp", "keywords": "الدوري المصري- المصري- بيراميدز", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520793/تشكيل-المصري-عودة-العراقي-والساعي-بين-البدلاء-أمام-بيراميدز", "articleBody": "أعلن المدير الفني الجزائري نبيل الكوكي، مدرب نادي المصري البورسعيدي، التشكيل الذي يبدأ به موقعة بيراميدز، مساء اليوم الثلاثاء، عندما يلتقي الفريقان على ملعب السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.ويأمل فريق الكوكي مواصلة انتصاراته هذا الموسم، في ظل صدارة ترتيب الدوري المصري بالفوز على كل من الاتحاد وطلائع الجيش بـ(3-0) و(3-1) على الترتيب.تشكيل المصريحراسة المرمى: عصام ثروتالدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداويالوسط: محمد مخلوف، بونور موجيشا، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، منذر طمينالهجوم: صلاح محسنوتضم قائمة المصري الاحتياطية ضد بيراميدز: محمد شحاتة، أحمد عيد، أحمد أيمن منصور، خالد صبحي، أحمد علي عامر، مصطفى أبو الخير، ميدو جابر، عمر الساعي، كريم بامبو.وأجرى المصري تغييرين في التشكيل، مقارنة بلقاء طلائع الجيش، إذ يبدأ كريم العراقي بدلًا من أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن، بينما يحصل موجيشا على مكان أحمد علي عامر في خط الوسط.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/7/31/122025_7_31_22_28.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 19T20:17: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-19T20:17:05+03:00", "datePublished" : "2025-08-19T20:17:00+03:00" }