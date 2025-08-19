أعلن المدير الفني الجزائري نبيل الكوكي، مدرب نادي المصري البورسعيدي، التشكيل الذي يبدأ به موقعة بيراميدز، مساء اليوم الثلاثاء، عندما يلتقي الفريقان على ملعب السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويأمل فريق الكوكي مواصلة انتصاراته هذا الموسم، في ظل صدارة ترتيب الدوري المصري بالفوز على كل من الاتحاد وطلائع الجيش بـ(3-0) و(3-1) على الترتيب.

تشكيل المصري

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي

الوسط: محمد مخلوف، بونور موجيشا، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، منذر طمين

الهجوم: صلاح محسن

وتضم قائمة المصري الاحتياطية ضد بيراميدز: محمد شحاتة، أحمد عيد، أحمد أيمن منصور، خالد صبحي، أحمد علي عامر، مصطفى أبو الخير، ميدو جابر، عمر الساعي، كريم بامبو.

وأجرى المصري تغييرين في التشكيل، مقارنة بلقاء طلائع الجيش، إذ يبدأ كريم العراقي بدلًا من أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن، بينما يحصل موجيشا على مكان أحمد علي عامر في خط الوسط.