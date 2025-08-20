علق كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، على بيان وزارة الإسكان المتعلق بسحب الأرض المخصصة للفريق الأبيض في مدينة 6 أكتوبر.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدرت بيانا رسميا أمس الثلاثاء، كشفت خلاله السبب وراء سحب الأرض التي تم تخصيصها لنادي الزمالك في وقت سابق في حدائق أكتوبر.

المستشار القانوني للزمالك يعلق على بيان وزارة الإسكان

كتب كمال شعيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الآتي:

بيان كارثي تضمن أخطاء فجة.. يجب محاسبة وإقالة المسؤل عنه

أولا: لم يصل النادي أي خطاب بشأن الشروع في سحب الأرض كما ذكر البيان.

ثانيا: بفرض صحة وجود مثل هذا الخطاب -وهو غير صحيح-وفقا للمادة ١٦ من الائحة العقارية يجب منح النادي مهلة ثلاثين يوما وهو ما لم يحدث فالبيان ذكر أن ان الخطاب بتاريخ ٤ /٦ وقرار السحب بتاريخ ١١ / ٦ أي أن الوزارة اتخذت قرار السحب بعد سبعة أيام من الإخطار الغير موجود.

ثالثا: وفقا لذات المادة يجب بعد فوات مدة الثلاثين يوما العرض علي اللجنة الفرعية فإذا أوصت بسحب الأرض يتم العرض علي اللجنة الرئيسية لتصدر قرارها وهو ما لم يحدث أيضا.

رابعا: إذا أصدرت اللجنة الرئيسية قرار بسحب أو إلغاء التخصيص يتم إخطار النادي بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار السحب وهو مالم يحدث أيضا ولم يخطر النادي حتي تاريخه بصدور أي قرار بسحب الأرض.

خامسا: بعد صدور قرار السحب يمنح النادي مدة ستون يوما للتظلم من القرار وهو مالم يحدث أيضا.

سادسا: الأهم من كل ذلك أن حتي تاريخه لم تصدر الوزارة تراخيص بناء المشروع علي الرغم من تقدم النادي لاستصدارها وأثر ذلك قانونا هو ترحيل كافة المواعيد لتبدأ من تاريخ صدور التراخيص.

سابعا: القرار الوزاري الصادر للأرض برقم ١٠٨٤ لسنة ٢٠٢٤ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢ /٤ /٢٠٢٥ نص في المادة ١٤ منه علي أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره أي أن كافة المهل والمدد الوارده به لا تبدأ قانونا إلامن يوم ٣ / ٤ / ٢٠٢٥.

ثامنا: المهلة الرئاسية الممنوحة ومدتها سنتين لا تبدأ إلا من اليوم التالي لتاريخ نشرالقرار الوزاري أي تبدأ من يوم ٣ /٤ /٢٠٢٥ وتنتهي في ٤ /٤/ ٢٠٢٧.

تاسعا: هذه المدة منطقا وقانونا ووفقا للمعمول به في كافة المشاريع لا يمكن أن يتصور عقلا أن تبدأ إلا من تاريخ قيام الوزارة والجهاز بإصدار تراخيص البناء وهو مالم يحدث حتي تاريخه.

عاشرا: هل يجوز التجرأ علي القرارات أو التوجيهات الرئاسية ومخالفتها من موظف أياً كانت درجته الوظيفية أمر لم نرى له مثيلا من قبل.

نادي الزمالك وجمهوره العظيم لايستحقون ذلك.

يجب محاسبة وإقالة من أصدر هذا البيان.