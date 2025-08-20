المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
عمر الساعي.. 39 دقيقة تُعيد اكتشاف موهبة أهلاوية ضائعة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:17 م 20/08/2025
عمر الساعي

عمر الساعي

نجح عمر الساعي، لاعب وسط الأهلي المعار إلى المصري البورسعيدي، في خطف الأنظار بشدة بعد بداية نارية مع فريقه الجديد.

سجل الساعي هدفين في أول مباراتين له بالدوري الممتاز، خلال 39 دقيقة لعب فقط، وهو ما لم يحققه طوال موسم كامل بقميص الأهلي.

الساعي، البالغ من العمر 21 عامًا، شارك مع الأهلي في 10 مباريات خلال الموسم الماضي دون أن ينجح في تسجيل أي هدف.

لكن بمجرد انتقاله على سبيل الإعارة إلى المصري، ظهر بوجه مختلف، فدخل كبديل أمام الاتحاد السكندري ليسجل هدفًا عالميًا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ساهم به في فوز فريقه 3-1.

ولم يتوقف عند ذلك، فواصل التألق في الجولة التالية أمام بيراميدز، حين أحرز هدف التعادل للمصري، ليكتب ثاني أهدافه في ثاني ظهور له بقميص الفريق الأخضر.

ما يقدمه الساعي يطرح تساؤلات عديدة: هل كان بحاجة فقط لبيئة تمنحه الثقة والدقائق الكافية للتعبير عن نفسه؟ وهل يعود الأهلي ليستفيد من انفجار موهبته بعد نهاية الإعارة، أم يتركه يواصل مسيرته بقميص المصري ليكتب قصة جديدة بعيدًا عن التتش؟.

في 39 دقيقة فقط، استطاع عمر الساعي أن يثبت أن كرة القدم لا تعترف إلا بالثقة والفرصة، وربما يكون الموسم الحالي هو بداية انطلاقته الحقيقية.

الأهلي المصري الدوري المصري عمر الساعي

