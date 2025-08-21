المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

المباراة الثامنة.. الزمالك يحكم قبضته على مواجهات مودرن سبورت في الدوري

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:35 م 20/08/2025
الزمالك ومودرن سبورت

الزمالك ومودرن سبورت - صورة أرشيفية

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت، في الجولة الثالثة من الدوري المصري، على ملعب هيئة قناة السويس، بعد نقلها من ستاد القاهرة الدولي.

مباراة الزمالك ومودرن سبورت، تقام في التاسعة مساء الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس، لحساب منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري.

الزمالك يحكم قبضته على مواجهات مودرن سبورت

قبل مواجهة الجولة الثالثة في الدوري، فإن الزمالك يتفوق على مودرن سبورت في المواجهات المباشرة بين الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

والتقى الزمالك ومودرن سبورت في 7 مباريات بالدوري المصري جاءت نتائجها كالتالي:

حكم مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري

حقق الزمالك الفوز في 5 مباريات

موسم 2021-22: الزمالك 3-2 مودرن سبورت
موسم 2021-22: مودرن سبورت 0-1 الزمالك
موسم 2022-23: الزمالك 2-1 مودرن سبورت
موسم 2022-23: مودرن سبورت 2-3 الزمالك
موسم 2023-24: مودرن سبورت 0-2 الزمالك

قبل مباراة مودرن.. الزمالك يعلن موقف شيكو بانزا

حقق مودرن سبورت الفوز في مباراة وحيدة

موسم 2024-25: مودرن سبورت 1-0 الزمالك

خطة الزمالك قبل مباراتي مودرن وفاركو

تعادل الزمالك ومودرن سبورت في مباراة وحيدة

موسم 2023-24: الزمالك 1-1 مودرن سبورت

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري مودرن سبورت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520857/المباراة-الثامنة-الزمالك-يحكم-قبضته-على-مواجهات-مودرن-سبورت-في-الدوري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "إبراهيم علي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%8a/157" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"المباراة الثامنة.. الزمالك يحكم قبضته على مواجهات مودرن سبورت في الدوري", "alternativeHeadline":"الزمالك يحكم قبضته على مواجهات مودرن سبورت في الدوري", "description": "يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت، في الجولة الثالثة من الدوري المصري، على ملعب هيئة قناة السويس، بعد نقلها من ستاد القاهرة الدولي. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/1/23/b871c41f-2fb6-414f-b6e0-93879c43a58b2025_1_23_21_22.webp", "keywords": "الزمالك,مودرن سبورت,الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520857/المباراة-الثامنة-الزمالك-يحكم-قبضته-على-مواجهات-مودرن-سبورت-في-الدوري", "articleBody": "يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت، في الجولة الثالثة من الدوري المصري، على ملعب هيئة قناة السويس، بعد نقلها من ستاد القاهرة الدولي.مباراة الزمالك ومودرن سبورت، تقام في التاسعة مساء الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس، لحساب منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري.الزمالك يحكم قبضته على مواجهات مودرن سبورتقبل مواجهة الجولة الثالثة في الدوري، فإن الزمالك يتفوق على مودرن سبورت في المواجهات المباشرة بين الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.والتقى الزمالك ومودرن سبورت في 7 مباريات بالدوري المصري جاءت نتائجها كالتالي:حكم مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوريحقق الزمالك الفوز في 5 مبارياتموسم 2021-22: الزمالك 3-2 مودرن سبورتموسم 2021-22: مودرن سبورت 0-1 الزمالكموسم 2022-23: الزمالك 2-1 مودرن سبورتموسم 2022-23: مودرن سبورت 2-3 الزمالكموسم 2023-24: مودرن سبورت 0-2 الزمالكقبل مباراة مودرن.. الزمالك يعلن موقف شيكو بانزاحقق مودرن سبورت الفوز في مباراة وحيدةموسم 2024-25: مودرن سبورت 1-0 الزمالكخطة الزمالك قبل مباراتي مودرن وفاركوتعادل الزمالك ومودرن سبورت في مباراة وحيدةموسم 2023-24: الزمالك 1-1 مودرن سبورت", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/1/23/b871c41f-2fb6-414f-b6e0-93879c43a58b2025_1_23_21_22.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 20T15:35: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-20T15:38:44+03:00", "datePublished" : "2025-08-20T15:35:00+03:00" }