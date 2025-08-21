يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت، في الجولة الثالثة من الدوري المصري، على ملعب هيئة قناة السويس، بعد نقلها من ستاد القاهرة الدولي.

مباراة الزمالك ومودرن سبورت، تقام في التاسعة مساء الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس، لحساب منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري.

الزمالك يحكم قبضته على مواجهات مودرن سبورت

قبل مواجهة الجولة الثالثة في الدوري، فإن الزمالك يتفوق على مودرن سبورت في المواجهات المباشرة بين الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

والتقى الزمالك ومودرن سبورت في 7 مباريات بالدوري المصري جاءت نتائجها كالتالي:

حكم مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري

حقق الزمالك الفوز في 5 مباريات

موسم 2021-22: الزمالك 3-2 مودرن سبورت

موسم 2021-22: مودرن سبورت 0-1 الزمالك

موسم 2022-23: الزمالك 2-1 مودرن سبورت

موسم 2022-23: مودرن سبورت 2-3 الزمالك

موسم 2023-24: مودرن سبورت 0-2 الزمالك

قبل مباراة مودرن.. الزمالك يعلن موقف شيكو بانزا

حقق مودرن سبورت الفوز في مباراة وحيدة

موسم 2024-25: مودرن سبورت 1-0 الزمالك

خطة الزمالك قبل مباراتي مودرن وفاركو

تعادل الزمالك ومودرن سبورت في مباراة وحيدة

موسم 2023-24: الزمالك 1-1 مودرن سبورت