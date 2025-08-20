المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الزمالك يحدد موعد التصفيات النهائية لاختبارات البراعم

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

04:37 م 20/08/2025
الزمالك

الزمالك

أعلن بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد انطلاق التصفيات النهائية لاختبارات البراعم التي أُقيمت في عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية.

وأوضح حامد أن التصفيات ستجرى غدًا الخميس على ملاعب مركز شباب الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر، لاختيار أفضل العناصر الموهوبة تمهيدًا لانضمامهم إلى فرق النادي المختلفة.

وكان الزمالك قد نظم اختبارات موسعة لاكتشاف المواهب الكروية، خاصة بمرحلة البراعم من مواليد 2011 حتى 2017، في إطار خطة قطاع الناشئين لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت، في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، على أرضية استاد هيئة قناة السويس.

الزمالك الدوري المصري

التعليقات

