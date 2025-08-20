بتروجيت يقتنص أول فوز في الدوري على حساب وادي دجلة

حقق فريق بتروجيت انتصاره الأول في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025/2026، بعدما تفوق على مضيفه وادي دجلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة.

أحداث مباراة وادي دجلة ضد بتروجيت

جاءت المباراة متكافئة في بدايتها، حيث ظل التعادل السلبي مسيطرًا حتى الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يتمكن بدر موسى من تسجيل هدف التقدم لبتروجيت في الدقيقة (45+1)، لينهي الشوط الأول لصالح فريقه.

وفي الشوط الثاني حاول وادي دجلة العودة إلى اللقاء، إلا أن محاولاته لم تسفر عن جديد، لتنتهي المواجهة بفوز بتروجيت وحصده أول ثلاث نقاط هذا الموسم، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند نقطة واحدة.

بهذه النتيجة، رفع بتروجيت رصيده إلى 5 نقاط بعدما كان قد تعادل في أول جولتين، فيما واصل وادي دجلة بدايته المتعثرة مكتفيًا بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.

