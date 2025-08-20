كشف كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك عن تطورات قضية أرض 6 أكتوبر والتي تم سحبها من القلعة البيضاء.

وقررت وزارة الإسكان سحب أرض 6 أكتوبر من الزمالك.

وزارة الإسكان توضح أسباب سحب أرض نادي الزمالك بـ6 أكتوبر

الزمالك وأرض 6 أكتوبر

وقال شعيب في تصريحات عبر قناة الزمالك: "مجلس الإدارة في تواصل مستمر مع كافة الجهات بشأن أرض 6 أكتوبر ".

وأضاف: "الزمالك هو صاحب حق، النادي في هذه القضية لم يقصر أو يخطئ واتخذ كافة الإجراءات السليمة، ونثق في فخامة رئيس الجمهورية أن يعيد الحق لأصحابه وستعود الأرض إلى النادي".

اجتماع مع وزير الإسكان

وأكمل: "اجتماع الخميس مع وزير الإسكان؟ نتمنى أن يخرج هذا الاجتماع بحل حتى يسترد الزمالك حقه".

وتابع: "نتحرك في كافة الاتجاهات وقدمنا طلبات رسمية إلى جميع الجهات المعنية لإثبات صحة موقفنا، ومتأكد أن قرار سحب الأرض غير صحيح، فنحن لدينا مهلة تنتهي في سبتمبر 2026، فكيف يتم إصدار قرار بسحب الأرض الآن؟".

وأتم: "أتمنى أن تنتهي أزمة أرض 6 أكتوبر خلال أيام".

"استثمارات تخطت الـ500 مليون".. المندوه يتحدث عن أزمة سحب أرض 6 أكتوبر من الزمالك