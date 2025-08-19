المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"استثمارات تخطت الـ500 مليون".. المندوه يتحدث عن أزمة سحب أرض 6 أكتوبر من الزمالك

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:27 م 19/08/2025
حسام المندوه

حسام المندوه

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك لأول مرة عن حجم الاستثمارات التي جاءت من وراء أرض 6 أكتوبر قبل الإعلان عن سحب التراخيض الخاصة بها.

وكان هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أعلن أن وزارة الإسكان قامت بسحب أرض 6 أكتوبر من النادي.. طالع تصريحاته بالكامل من هنا

الزمالك وسحب أرض 6 أكتوبر

وقال المندوه في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الثلاثاء: "سحب أرض 6 أكتوبر أمر غير منطقي، لقد قمنا بالعمل فعليًا في الفرع بكل جدية وقمنا بإبرام تعاقدات وبعض المشروعات، وحصلنا على كل التراخيص والقرارات الوزارية".

وأضاف: "لدينا عقود مع العديد من الهيئات بسبب فرع أكتوبر حتى نقوم بزيادة الموارد المالية للنادي".

ميدو: لديّ كل ما يثبت صحة إجراءات الزمالك في التعامل مع أرض مدينة 6 أكتوبر

استثمارات تخطت الـ500 مليون جنيه

وأكمل: "لدينا أوراق تؤكد أن المهلة الخاصة بالعمل في الفرع ممتدة حتى سبتمبر 2026، وخلال شهر كان من المفترض أن تظهر الملاعب والعضويات يتم نقلها".

وتابع: "لقد حصلنا على أكثر من 500 مليون جنيه استثمارات من وراء أرض مدينة 6 أكتوبر، ونتمنى أن تنتهي هذه المشكلة".

للتعرف على مباريات اليوم الثلاثاء اضغط هنا

الزمالك حسام المندوه أرض 6 أكتوبر فرع الزمالك في أكتوبر

