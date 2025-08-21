المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طلب الاستماع لمحادثات الـVAR.. الإسماعيلي يحتج على حكام مباراة الاتحاد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:47 ص 21/08/2025
الإسماعيلي

الإسماعيلي قبل مباراة الاتحاد

أعلن النادي الإسماعيلي عبر بيان رسمي، صباح اليوم الخميس، التقدم باحتجاج رسمي ضد حكام مباراته الأخيرة أمام الاتحاد، موضحًا أنه طلب السماح له بالاستماع إلى المحادثات التي دارت مع حكام الـVAR.

وخسر الإسماعيلي أمام الاتحاد بهدف نظيف في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

الإسماعيلي يحتج في بيان رسمي

وكشف الإسماعيلي في بيان رسمي أنه أرسل خطابًا وصفه بـ"شديد اللهجة" إلى كل من رابطة الأندية المحترفة ولجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد طاقم حكام مباراته أمام الاتحاد، بسبب "الأخطاء الكارثية التي أدت إلى فقدان النقاط".

وأضاف: "حكم تقنية الـVAR (مصطفى مدحت) تغاضى عن احتساب هدف صحيح للإسماعيلي في الدقيقة 86 بداعي التسلل رغم وضوح الرؤية التي تؤكد صحة الهدف، ورغم توفر التقنيات، قرر إلغاء الهدف بعد رسم الخط الرأسي لمهاجم الإسماعيلي من عضد الذراع، وليس من نهاية الكتف".

وانتقد بيان الإسماعيلي ما وصفه بـ"تجاوز الحكم طارق مجدي" تجاه الحارس عبد الله الجمال، مضيفًا أن الأخير رفض ذلك، ليعاقب بالحصول على بطاقة حمراء في توقيت حرج، كما تسبب الحكم في خروج اللاعبين عن تركيزهم بسبب "أسلوبه غير المقبول".

وطلب الإسماعيلي السماح له بالاستماع إلى حديث طارق مجدي مع حكام الـVAR، مؤكدًا أنه مستعد لسداد كافة الرسوم والمصاريف الخاصة بذلك.

وأتم في بيانه: "النادي لن يقبل تكرار ما حدث من الحكم مثلما شهد الموسم الماضي مما أثر على وضعية الفريق في جدول الترتيب، ولن يقبل النادي على الإطلاق معاملة لاعبيه بنوع من أنوع الازدراء أو التقليل من شأنهم".

يشار إلى أن الإسماعيلي جمع نقطة وحيدة من 3 مباريات خاضها بالدوري المصري، إثر الخسارة من بيراميدز والاتحاد والتعادل مع بتروجيت.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

مباراة الإسماعيلي القادمة
الاتحاد الإسماعيلي الدوري المصري

