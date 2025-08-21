صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات.

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فإن القانون الجديد أصبح ساريًا وملزمًا بعد التصديق الرئاسي، على أن يتم تفعيله وتنفيذه ضمن المنظومة الرياضية المصرية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الرياضي وتطوير التشريعات المنظمة له، بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة ويعزز من دور الرياضة كأحد ركائز المجتمع المصري.