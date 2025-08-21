المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

السيسي يصدق على تعديل قانون الرياضة بعد موافقة مجلس النواب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:34 م 21/08/2025
عبد الفتاح السيسي

السيسي

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات.

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فإن القانون الجديد أصبح ساريًا وملزمًا بعد التصديق الرئاسي، على أن يتم تفعيله وتنفيذه ضمن المنظومة الرياضية المصرية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الرياضي وتطوير التشريعات المنظمة له، بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة ويعزز من دور الرياضة كأحد ركائز المجتمع المصري.

السيسي قانون الرياضة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520950/السيسي-يصدق-على-تعديل-قانون-الرياضة-بعد-موافقة-مجلس-النواب", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "يلا كورة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9/99" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"السيسي يصدق على تعديل قانون الرياضة بعد موافقة مجلس النواب", "alternativeHeadline":"السيسي يصدق على تعديل قانون الرياضة", "description": "صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/5/19/120576377-990062288179818-1930833887776999404-n2024_5_19_22_33.webp", "keywords": "السيسي-قانون الرياضة", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520950/السيسي-يصدق-على-تعديل-قانون-الرياضة-بعد-موافقة-مجلس-النواب", "articleBody": "صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات.ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فإن القانون الجديد أصبح ساريًا وملزمًا بعد التصديق الرئاسي، على أن يتم تفعيله وتنفيذه ضمن المنظومة الرياضية المصرية خلال الفترة المقبلة.ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الرياضي وتطوير التشريعات المنظمة له، بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة ويعزز من دور الرياضة كأحد ركائز المجتمع المصري.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/5/19/120576377-990062288179818-1930833887776999404-n2024_5_19_22_33.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 21T12:34: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-21T12:35:41+03:00", "datePublished" : "2025-08-21T12:34:00+03:00" }