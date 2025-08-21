كشف مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة" أن أعمال الإنشاء الخاصة بالاستاد الجديد للأهلي لم تتوقف، مشددًا على أن ما تردد بشأن العثور على "كتلة خرسانية" أثناء الحفر غير صحيح.

وأوضح المصدر أن ما واجهته الشركة المنفذة هو الوصول إلى طبقة من التربة الصخرية، وهو أمر طبيعي في مثل هذه المشاريع، ويحتاج فقط إلى استخدام معدات وأساليب مختلفة للتعامل معها.

وأكد أن هذه التربة لا تعيق سير العمل، وأن عمليات الحفر مستمرة وفق الخطة الموضوعة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم الإثنين القادم، على أرضية استاد.