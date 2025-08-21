المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: أعمال استاد الأهلي مستمرة والتربة الصخرية لا تعيق الحفر

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:57 م 21/08/2025
استاد الأهلي

أرض استاد الأهلي

كشف مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة" أن أعمال الإنشاء الخاصة بالاستاد الجديد للأهلي لم تتوقف، مشددًا على أن ما تردد بشأن العثور على "كتلة خرسانية" أثناء الحفر غير صحيح.

وأوضح المصدر أن ما واجهته الشركة المنفذة هو الوصول إلى طبقة من التربة الصخرية، وهو أمر طبيعي في مثل هذه المشاريع، ويحتاج فقط إلى استخدام معدات وأساليب مختلفة للتعامل معها.

وأكد أن هذه التربة لا تعيق سير العمل، وأن عمليات الحفر مستمرة وفق الخطة الموضوعة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم الإثنين القادم، على أرضية استاد.

الأهلي الدوري المصري استاد الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520961/مصدر-ليلا-كورة-أعمال-استاد-الأهلي-مستمرة-والتربة-الصخرية-لا-تعيق-الحفر", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "عمر سلامة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9/270" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"مصدر ليلا كورة: أعمال استاد الأهلي مستمرة والتربة الصخرية لا تعيق الحفر", "alternativeHeadline":"مصدر ليلا كورة: أعمال استاد الأهلي مستمرة ", "description": "كشف مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ يلا كورة أن أعمال الإنشاء الخاصة بالاستاد الجديد لم تتوقف، مشددًا على أن ما تردد بشأن العثور على "كتلة خرسانية" أثناء الحفر غير صحيح. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/21/536275716-2543592685974260-8611059113016900278-n2025_8_21_14_50.webp", "keywords": "الأهلي-الدوري المصري-استاد الأهلي", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520961/مصدر-ليلا-كورة-أعمال-استاد-الأهلي-مستمرة-والتربة-الصخرية-لا-تعيق-الحفر", "articleBody": "كشف مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة" أن أعمال الإنشاء الخاصة بالاستاد الجديد للأهلي لم تتوقف، مشددًا على أن ما تردد بشأن العثور على "كتلة خرسانية" أثناء الحفر غير صحيح.وأوضح المصدر أن ما واجهته الشركة المنفذة هو الوصول إلى طبقة من التربة الصخرية، وهو أمر طبيعي في مثل هذه المشاريع، ويحتاج فقط إلى استخدام معدات وأساليب مختلفة للتعامل معها.وأكد أن هذه التربة لا تعيق سير العمل، وأن عمليات الحفر مستمرة وفق الخطة الموضوعة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم الإثنين القادم، على أرضية استاد.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/21/536275716-2543592685974260-8611059113016900278-n2025_8_21_14_50.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 21T14:57: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-21T14:58:04+03:00", "datePublished" : "2025-08-21T14:57:00+03:00" }