المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إلغاء بند الانتخاب واستمرار إدارات الهيئات الرياضية.. وزارة الرياضة تبدأ تفعيل القانون الجديد

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

03:13 م 21/08/2025
وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة

بدأت وزارة الشباب والرياضة الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل قانون الرياضة الجديد، ومرحلة توفيق الأوضاع وفق القانون.

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات. طالع التفاصيل من هنا

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي اليوم الخميس: "بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الرياضة، وزارة الشباب والرياضة تعمم على المديريات الترتيبات التنفيذية، وبدء مرحلة توفيق الأوضاع وفق القانون الجديد".

وأوضح البيان أن الترتيبات تتضمن إلغاء بند الانتخاب من جدول أعمال الجمعيات العمومية للأندية التي وجهت الدعوة، استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية حتى نهاية مدتها، واستمرار مجالس الإدارات المنتهية مدتها أو تنتهي بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع وحتى اقرب جمعية عمومية".

مصدر ليلا كورة: أعمال استاد الأهلي مستمرة

وأضاف البيان: "في ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونشر في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، بدأت وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون".

ووواصل: "أصدرت الوزارة تعميماً إلى مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، تضمن توضيحاً دقيقاً للترتيبات القانونية الخاصة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث نصّ القانون على استمرار المجالس القائمة وقت العمل به في مباشرة مهامها حتى نهاية مدتها، على أن يُعاد تشكيلها -سواء بالانتخاب أو التعيين- وفقاً للنظم الأساسية المعدلة".

وأردف: "كما نصّ على استمرار المجالس التي انتهت مدتها أو تنتهي بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام القانون".

وأتم: "شدد التعميم على أن الأندية التي وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية متضمناً بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بالالتزام بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال كاملاً بدون بند الانتخابات، لحين توفيق الأوضاع وفقاً للمادة السادسة من القانون".

وحصل يلا كورة على نسخة من الخطاب الذي تم إرساله إلى مديري مديريات الشباب والرياضة.

جدول مباريات اليوم

الدوري المصري وزارة الشباب والرياضة قانون الرياضة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520962/إلغاء-بند-الانتخاب-واستمرار-إدارات-الهيئات-الرياضية-وزارة-الرياضة-تبدأ-تفعيل-القانون-الجديد", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد عبد الباسط", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%b7/193" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"إلغاء بند الانتخاب واستمرار إدارات الهيئات الرياضية.. وزارة الرياضة تبدأ تفعيل القانون الجديد", "alternativeHeadline":"وزارة الرياضة تبدأ تفعيل القانون الجديد", "description": "بدأت وزارة الشباب والرياضة الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل قانون الرياضة الجديد، ومرحلة توفيق الأوضاع وفق القانون. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/1/1/452025_1_1_20_43.webp", "keywords": "وزارة الشباب والرياضة,قانون الرياضة,الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520962/إلغاء-بند-الانتخاب-واستمرار-إدارات-الهيئات-الرياضية-وزارة-الرياضة-تبدأ-تفعيل-القانون-الجديد", "articleBody": "بدأت وزارة الشباب والرياضة الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل قانون الرياضة الجديد، ومرحلة توفيق الأوضاع وفق القانون.صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات. طالع التفاصيل من هناوقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي اليوم الخميس: "بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الرياضة، وزارة الشباب والرياضة تعمم على المديريات الترتيبات التنفيذية، وبدء مرحلة توفيق الأوضاع وفق القانون الجديد".وأوضح البيان أن الترتيبات تتضمن إلغاء بند الانتخاب من جدول أعمال الجمعيات العمومية للأندية التي وجهت الدعوة، استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية حتى نهاية مدتها، واستمرار مجالس الإدارات المنتهية مدتها أو تنتهي بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع وحتى اقرب جمعية عمومية".مصدر ليلا كورة: أعمال استاد الأهلي مستمرةوأضاف البيان: "في ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونشر في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، بدأت وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون".ووواصل: "أصدرت الوزارة تعميماً إلى مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، تضمن توضيحاً دقيقاً للترتيبات القانونية الخاصة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث نصّ القانون على استمرار المجالس القائمة وقت العمل به في مباشرة مهامها حتى نهاية مدتها، على أن يُعاد تشكيلها -سواء بالانتخاب أو التعيين- وفقاً للنظم الأساسية المعدلة".وأردف: "كما نصّ على استمرار المجالس التي انتهت مدتها أو تنتهي بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام القانون".وأتم: "شدد التعميم على أن الأندية التي وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية متضمناً بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بالالتزام بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال كاملاً بدون بند الانتخابات، لحين توفيق الأوضاع وفقاً للمادة السادسة من القانون".وحصل يلا كورة على نسخة من الخطاب الذي تم إرساله إلى مديري مديريات الشباب والرياضة.جدول مباريات اليوم", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/1/1/452025_1_1_20_43.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 21T15:13: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-21T15:13:37+03:00", "datePublished" : "2025-08-21T15:13:00+03:00" }