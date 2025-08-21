بدأت وزارة الشباب والرياضة الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل قانون الرياضة الجديد، ومرحلة توفيق الأوضاع وفق القانون.

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات. طالع التفاصيل من هنا

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي اليوم الخميس: "بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الرياضة، وزارة الشباب والرياضة تعمم على المديريات الترتيبات التنفيذية، وبدء مرحلة توفيق الأوضاع وفق القانون الجديد".

وأوضح البيان أن الترتيبات تتضمن إلغاء بند الانتخاب من جدول أعمال الجمعيات العمومية للأندية التي وجهت الدعوة، استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية حتى نهاية مدتها، واستمرار مجالس الإدارات المنتهية مدتها أو تنتهي بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع وحتى اقرب جمعية عمومية".

وأضاف البيان: "في ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونشر في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، بدأت وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون".

ووواصل: "أصدرت الوزارة تعميماً إلى مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، تضمن توضيحاً دقيقاً للترتيبات القانونية الخاصة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث نصّ القانون على استمرار المجالس القائمة وقت العمل به في مباشرة مهامها حتى نهاية مدتها، على أن يُعاد تشكيلها -سواء بالانتخاب أو التعيين- وفقاً للنظم الأساسية المعدلة".

وأردف: "كما نصّ على استمرار المجالس التي انتهت مدتها أو تنتهي بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام القانون".

وأتم: "شدد التعميم على أن الأندية التي وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية متضمناً بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بالالتزام بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال كاملاً بدون بند الانتخابات، لحين توفيق الأوضاع وفقاً للمادة السادسة من القانون".

وحصل يلا كورة على نسخة من الخطاب الذي تم إرساله إلى مديري مديريات الشباب والرياضة.

